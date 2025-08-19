El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tras una cumbre sobre Ucrania en el Palacio del Elíseo, en París, el 9 de diciembre de 2019. (Foto de CHARLES PLATIAU / POOL / AFP)
Agencia AFP
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes a sus aliados europeos que no confiaran en el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien acusó de ser un “depredador”, un “ogro ante nuestras puertas” y una “fuerza desestabilizadora”.

Las declaraciones de Macron se producen tras la reunión en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos, en la que se habló de la posibilidad de un encuentro entre Putin y Zelenski.

Putin rara vez ha cumplido sus compromisos”, dijo Macron en una entrevista a la cadena LCI. “Ha sido constantemente una fuerza desestabilizadora. Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder”.

El dirigente francés consideró que Rusia “no va a volver a la paz y a un sistema democrático abierto de la noche a la mañana”.

Incluso para su propia supervivencia, él (Putin) necesita seguir alimentándose. Así es. Y por eso es un depredador, es un ogro ante nuestras puertas”, lanzó el mandatario.

No digo que mañana vaya a ser Francia la que sea atacada, pero es una amenaza para los europeos (...). No hay que ser ingenuos”, prosiguió Macron.

En otra entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, Macron no ocultó que no comparte el optimismo de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

Cuando miro la situación y los hechos, no veo que el presidente Putin quiera la paz ahora, pero quizá soy demasiado pesimista”, dijo.

