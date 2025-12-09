El presidente ruso, Vladímir Putin. (Foto: AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El Kremlin calificó hoy de «completa tontería» las acusaciones de que el ejército ruso

«Respecto a los preparativos para atacar a la OTAN, eso es una completa tontería», dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Las palabras de Putin

Justo antes de reunirse la semana pasada en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin negó que Rusia tenga intención de atacar Europa, pero advirtió de que si esta quiere guerra, Rusia está lista para combatir.

«No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (…) estamos listos», aseveró.

Putin acusó a los europeos de vivir «en la ilusión» de que pueden asestar a Rusia una «derrota estratégica», cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra.

