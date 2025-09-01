In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, his wife Peng Liyuan and foreign leaders pose during a family photo of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit in Tianjin on August 31, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Redacción Gestión
La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi e iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.

En su discurso de apertura de la reunión, Xi destacó las “contribuciones significativas al mantenimiento de la seguridad regional, la promoción del desarrollo común y la mejora del bienestar de las personas” por parte del organismo, al que describió como “un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales”.

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40% de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

Se espera que los gobernantes asistentes diseñen en esta cita una estrategia de desarrollo del bloque, en un momento de tensiones entre estos países y Estados Unidos.

La jornada estará centrada en la sesión del Consejo de Jefes de Estado, aunque también se celebrará una reunión ampliada que incluirá a responsables de organismos internacionales y líderes de otras naciones.

Según la Cancillería china, está previsto además que se firmen varios acuerdos en materia de seguridad, economía y cultura en la que China considera la cumbre “de mayor envergadura” desde la fundación del bloque.

El organismo se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en materia de seguridad.

