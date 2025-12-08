El presidente ruso, Vladímir Putin. (Foto: EFE)
El presidente ruso, Vladímir Putin. (Foto: EFE)
después de la visita de su presidente, Vladímir Putin, a Nueva Delhi.

«Según entendemos, nuestros socios indios continuarán con esta política (de compra de petróleo) para garantizar sus intereses económicos», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Visita de Putin a India

La semana pasada Putin viajó a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi,

El presidente Putin aseguró que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India y que Rusia podrá continuar enviando combustible de manera «ininterrumpida» a la economía india.

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios con el argumento de que Nueva Delhi alimentaba, a través de la llamada «laguna de la refinería» una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la imposición de sanciones a Rusia por parte de Occidente, India se convirtió en el mayor importador de petróleo ruso por vía marítima.

De este modo, Moscú proporciona más de un tercio del suministro total de petróleo de Nueva Delhi, quien adquiere el hidrocarburo a un precio reducido.

