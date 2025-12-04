Partidarios del capitán Ibrahim Traoré, hombre fuerte de Burkina Faso, ondean banderas de Burkina Faso y Rusia durante una manifestación en apoyo a Traoré en la Plaza de la Nación de Uagadugú el 30 de abril de 2025. (Foto de AFP)
Partidarios del capitán Ibrahim Traoré, hombre fuerte de Burkina Faso, ondean banderas de Burkina Faso y Rusia durante una manifestación en apoyo a Traoré en la Plaza de la Nación de Uagadugú el 30 de abril de 2025. (Foto de AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

El régimen militar de Burkina Faso restablecerá la pena de muerte, que fue abolida en 2018, informó el jueves el Consejo de Ministros de este país del oeste de África.

Este proyecto de código penal restablece la pena de muerte para una serie de delitos, entre los que se encuentran la alta traición, los actos de terrorismo y los actos de espionaje”, precisó el servicio de información del gobierno. 

Según Amnistía Internacional, la última ejecución registrada en Burkina Faso se remonta a 1988.

La pena de muerte fue abolida bajo el régimen civil de Roch Marc Christian Kaboré, treinta años después.

LEA TAMBIÉN: Trump pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington: ¿Cómo aplicará?

El país está gobernado por el capitán Ibrahim Traoré, quien llegó al poder tras un golpe militar en septiembre de 2022.

Desde entonces, el país se acercó a nuevos aliados como Rusia o Irán y lleva a cabo una política hostil hacia occidente.

El texto, que debe ser validado por la Asamblea Legislativa de transición creada por la junta, “sanciona” también “la promoción y las prácticas homosexuales y asimiladas”, según el gobierno. 

En septiembre, el país aprobó por primera vez una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para los “autores de prácticas homosexuales”.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.