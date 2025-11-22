El precandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, aseguró que de triunfar en las elecciones del 2026, implementará la pena de muerte para los criminales, sean nacionales o extranjeros.

“Aquellos asesinos y peruanos en flagrancia, mandarlos al paredón. Fusilarlos aplicando la pena de muerte en el Perú dentro de la ley, aplicando todos los pasos, modificando la Constitución, el Código Penal, denunciando el Pacto de San José“, mencionó a Exitosa.

Álvarez reconoció que se cumplirán los requisitos legales para aplicar dicha pena capital, y no irá “fusilando como loco”, a pesar del “baño de sangre” que tiñe al Perú —en referencia a los elevados indicadores de criminalidad—.

Álvarez Loayza encabeza la plancha presidencial acompañado de María Chambizea Reyes como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivando como segundo vicepresidente. Foto: GEC / Joel Alonzo

Vale acotar que la pena de muerte solo se permite en la Constitución para casos de traición a la patria y terrorismo, únicamente en situaciones de guerra. La expresidenta Dina Boluarte no ocultó su deseo de aplicarla en casos de sicariato y violación de menores, y desde el Congreso, algunos parlamentarios han presentado proyectos para salir de la Corte IDH.

Asimismo, el también actor cómico sostuvo que impulsaría un convenio con Nayib Bukele, a fin de que se trasladen a los reos de máxima peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

“Podemos reformar las leyes para los presos que los ubican y reubican a Challapalca”, refirió.