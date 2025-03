Pese a los cuestionamientos a su propuesta, la presidenta Dina Boluarte insistió nuevamente en la aplicación de la pena de muerte contra asesinos y violadores de menores de edad.

“Hoy me ratifico y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad y también requerimos la opinión de ustedes, porque una decisión de esta importancia necesita de la participación de todos. Yo estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, a niños, ya no tienen forma que puedan resocializarse y es ahí donde se tiene que aplicar para estos criminales la pena de muerte”, indicó durante una actividad pública.

La mandataria aseguró que, con su propuesta, no busca generar “una cortina de humo” para tapar otros temas, como las revelaciones en torno a la cirugía estética que se realizó en el año 2025 y que la pusieron en el ojo de la tormenta.

“Esta posición no es para distraer la atención. Nosotros como gobierno no hacemos nada para distraer la atención, lo hacemos pensando en el país y pensando firmemente en cuidar y custodiar la vida de miles de peruanas y peruanos. Esta no es una cortina de humo”, aseveró.

Critica a defensores de derechos humanos

En otro momento, la jefa de Estado cuestionó la labor que realizan “pequeños grupos” que salen en defensa de los derechos humanos para arrinconar a la Policía.

“Aquellos grupos, menos mal son pequeños, que todavía pretenden activar el tema de derechos humanos y empujarlos a la pared para que los policías no salgan a actuar con la firmeza que la ley les ampara”, cuestionó.

Finalmente, defendió la actuación del Gobierno en medio de la crisis de seguridad ciudadana. En ese sentido, responsabilizó a los expresidentes que permitieron el ingreso de extranjeros sin control, en alusión a Pedro Pablo Kuczynski.

“Asumimos la consecuencia de la irresponsable decisión, y lo digo con el ánimo firme, de aquel expresidente que dejó abierta nuestras fronteras e ingresaron miles de ciudadanos de países fronterizos (...) ingresaron sin ningún control permitiendo el ingreso de estas organizaciones criminales como el Tren de Aragua“, acotó.