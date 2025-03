Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, cuestionó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de implementar la pena de muerte para criminales.

Además, Gutiérrez, señaló que las autoridades evidencian un “desprecio por la vida”, lo que demuestra una falta de liderazgo positivo.

“Me siento triste cuando desde la autoridad se propugna la muerte. Hay un desprecio por la vida y eso no dice bien de ningún liderazgo. La vida es un don, es un regalo y hay que aprovecharla hasta el último. El deber de un Estado no es estar propugnando penas de muerte. Tú creaste ese monstruo. Ya no debes crear más monstruos”, manifestó en Exitosa.

Gutiérrez, afirmó que resulta “imprescindible” llevar a cabo una reorganización de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como de la Fiscalía y el Poder Judicial, con el objetivo de enfrentar eficazmente la inseguridad ciudadana.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo elegido por este Congreso en mayo del 2023. (Foto: Difusión)

“Se hace imprescindible (una reorganización de la Policía). Si te quedas con el 50% de policías que existe en el Perú, pero todos ellos son buenos, tendrás 35 millones de peruanos que van a ser aliados estratégicos. Al resto hay que botarlos, no existe otra fórmula. Igual en el Ministerio Público con esos fiscales que están metidos con el crimen”, declaró.

No avala intención de vacancia contra Boluarte

El defensor del Pueblo manifestó su rechazo hacia cualquier vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, resaltando que las instituciones deben operar independientemente de las personas que las lideren.

Asimismo, advirtió que el futuro Gobierno enfrentará una sociedad aún más agitada, con jóvenes que, al no desarrollar sus talentos, se ven impulsados a optar por la delincuencia.

“Va a venir el siguiente Gobierno con una sociedad mucho más convulsionada, con unos jóvenes que van a ser un lastre porque no saben hacer nada, no han desarrollado potencialidades y su única ruta va a ser la delincuencia (...) Nunca voy a alentar ninguna vacancia que no sea por hechos grandes. Soy un demócrata convencido de que las instituciones funcionan más allá de los nombres”, mencionó.

