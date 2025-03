La revelación del reporte operatorio de la presidenta Dina Boluarte, en el que se detalla cada paso de las 4 operaciones que se realizó al rostro, podría involucrarla, además, en el delito de cohecho, de comprobarse con las investigaciones que las cirugías estéticas se habrían realizado a cambio de favores en el Estado.

Así lo manifestó el Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, al afirmar que de comprobarse el delito de cohecho pasivo, la mandataria podría enfrentarse a una pena de ocho años de pena privativa de libertad.

“La operación en sí y todo el tema de si hubo o no abandono de cargo, desde mi punto de vista, se trata de un tema íntimo que no lo dijo adecuadamente y luego hizo mal en no decir la verdad, que estuvo en una operación. Constitucionalmente no veo ningún problema en esa situación. Lo que viene luego es la mentira, que sí es un problema, porque es la presidenta de la República. Hay un problema ético, sin duda”, manifestó en Cuentas Claras, de Canal N.

“El otro problema es lo que se ha descubierto en las noticias, los favores. Aparentemente las operaciones han sido a cambio de determinados favores, tendrá que investigarse. Ese punto sí es grave, porque nos lleva a una situación de cohecho. De configurarse esta situación, tal vez pasivo, la pena es de 8 años. Es un tema delicado que involucra a la presidenta. El señor Cabani tendrá que determinar si pidió o no pidió (favores) y ahí estarán las pruebas” , añadió.

El Cohecho, también llamado soborno, es un delito de encuentro que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a un funcionario público para que haga una infracción administrativa en sus funciones. El provecho puede ser propio o para un tercero.

Se le llama delito de encuentro porque se necesita mínimo dos personas para que se cometa: un funcionario público y un tercero que requiere de sus servicios. Quien cometa el cohecho, es decir corrompa, será el sujeto activo, mientras quien acepta el cohecho (corrupto) será el sujeto pasivo.

ESTADO DE EMERGENCIA

De otro lado, criticó la postura de algunas voces del Congreso que cuestionan el papel del Ministerio Público y el Poder Judicial en el trabajo conjunto por detener la criminalidad en el país. Para Canelo, el Parlamento es responsable también por haber beneficiado, en base a leyes, a la corrupción y a la delincuencia común.

“Eventualmente hay inconductas, es verdad que hay malos elementos, pero también el problema es que el Congreso facilitó un conjunto de leyes que favorecían al crimen organizado. El Congreso es responsable de estas leyes, que además han beneficiado a sectores corruptos. Recuerdo haber advertido que eso iba a beneficiar a la delincuencia común y el incremento ha sido exponencial”, indicó.

PENA DE MUERTE

Consultado sobre las declaraciones de la presidenta Boluarte, de contemplar seriamente la pena de muerte contra los criminales, Canelo remarcó que se trata de una “polémica que da rating”.