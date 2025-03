Nuevamente la cumbia peruana se encuentra de luto tras el asesinato del cantante del grupo Armonía 10 Paul Flores, conocido como ‘ruso’, luego de que un grupo de sicarios atentaran contra el ómnibus que trasladaba a la agrupación musical, en la avenida Fernando Wiesse, San Juan de Lurigancho.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo cuando el bus, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptado por desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Al respecto, la presidenta Dina Boluarte se mostró consternada por esta noticia y anunció que piensa “seriamente” en la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores.

Durante la ceremonia por el inicio del año escolar 2025 en la Institución Educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo”, en Independencia, aseguró que no permitirá un muerto más a manos de la delincuencia organizada.

“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro”, recalcó.

“A estos les digo: estoy pensando firmemente en la pena de muerte. No vamos a permitir un muerto más, de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja”, añadió.

Sin embargo, la jefa de Estado no mencionó en su discurso la gestión del titular del Interior, Juan José Santiváñez, quien afronta dos mociones de censura en el Parlamento.

“Nos acusan con falsedades”

En otro momento, Boluarte reiteró una vez más que las acusaciones en su contra se tratan de “falsedades” e historias inventadas que “repiten a cada rato para hacer creer que son ciertas”.

“Algunos quieren distraernos con sus mentiras, nos acusan con falsedades, inventan historias y crean engaños que repiten a cada rato para hacer creer que son ciertas. Pueden, y se los digo en negrita y resaltado, inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas, como han reconocido algunos corruptos que siguen libre”, aseveró.

“A los que me inventan historietas y mil falsedades, a ellos les digo: no me van a amilanar jamás, que sigan hablando si desean, nosotros seguiremos trabajando con la verdad, con transparencia, con las manos limpias y no con las manos manchadas de corrupción, como ha pasado con otras autoridades y otros gobiernos”, agregó.

El último domingo, Cuarto Poder publicó un documento médico en el que se detalla que la mandataria se sometió a cuatro procedimientos quirúrgicos estéticos en la Clínica Cabani el pasado 28 de junio de 2023. Esto, en el marco de la investigación que afronta por el posible delito de abandono del cargo; sin embargo, Gestión reportó que la mandataria podría ser investigada también por cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para expulsar a empresas extranjeras corruptas

TE PUEDE INTERESAR:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.