La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la elaboración de un proyecto de ley que establecerá la expulsión definitiva de empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción, impidiéndoles volver a operar en el Perú.

Además, la mandataria señaló que se prohibirá el funcionamiento de compañías nacionales corruptas.

“En este gobierno la corrupción no se perdona, se castiga con energía”, enfatizó tras señalar que la sanción alcanzará incluso a las empresas que pretendan operar bajo un nuevo nombre.

“No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron. Los peruanos honestos, no permitiremos negociaciones ofensivas con los corruptos, ni los dejará escapar tras acuerdos complacientes. Aquí no hay lugar para ladrones ni para traidores”, precisó al inaugurar la I. E. N° 1190 “Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho – Chosica.

El proyecto lo elaborará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y garantizará que las empresas corruptas, tanto nacionales como extranjeras, no puedan seguir operando en el Perú, incluso si con maniobras o tretas intentan hacerlo bajo un nuevo nombre, acotó.

“La corrupción ha manchado las instituciones que deberían servir al pueblo y a la educación de los más pobres, pero ese tiempo ha cambiado con nuestro gobierno. Un país digno no se arrodilla ante la corrupción, la enfrenta con decisión, con coraje y con leyes implacables”, subrayó Boluarte.

Sostuvo que esta iniciativa representa también una buena noticia para las empresas honestas que invierten en el Perú, pues muchas veces estas han perdido oportunidades frente a compañías que, mediante actos de corrupción, han obtenido licitaciones de manera fraudulenta.

“Confío en que el Congreso atenderá el proyecto con prioridad cuando este sea presentado. Mientras tanto, seguimos transformando el Perú para que sea no solo un país con una mejor economía, sino también con una mejor educación”, manifestó.

Boluarte se refiere a COLEGIOS CONSTRUIDOS

En otro momento, la jefa de Estado informó que, en lo que va de su gestión, se han concluido 47 centros educativos, entre ellos 31 Escuelas Bicentenario, siete instituciones educativas, una escuela modular, cinco residencias estudiantiles y tres Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Áncash, Tacna y Moquegua. Estas nuevas infraestructuras benefician a más de 50 mil estudiantes.

“Estas son obras construidas en pocos meses, porque la educación no puede esperar. Han sido realizadas con las manos limpias, sin robarle un solo sol a los peruanos y sin dar cabida a la corrupción, esa lacra que ha manchado instituciones y arrebatado los sueños de nuestra población. Contra ella luchamos implacablemente día a día”, apuntó.

Seguidamente, precisó que la I. E. N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala demandó una inversión de 66 millones de soles y beneficiará a 2 229 alumnos de primaria y secundaria.

“Queridos estudiantes, tienen un gobierno que está con ustedes y que está trabajando la educación con voluntad política, con trabajo, con inversión y con ese punche que a otros les faltó poner en décadas pasadas”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta Boluarte reiteró que, durante su gestión, se ha expulsado a 780 docentes y administrativos con antecedentes graves, quienes enfrentaban procesos o registraban condenas en el Poder Judicial. Entre ellos se encontraban acosadores, violadores y promotores de ideologías violentistas y terroristas, quienes han sido apartados de las aulas de colegios públicos y privados.

