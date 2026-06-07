Conoce a qué hora se presentan los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 este domingo 7 de junio. (Foto: AFP/Composición Gestión Mix)
Conoce a qué hora se presentan los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 este domingo 7 de junio. (Foto: AFP/Composición Gestión Mix)
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Redacción Gestión
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Este 7 de junio se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú para elegir al próximo presidente de la República. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se enfrentarán en un balotaje que definirá al sucesor del presidente interino José María Balcázar.

Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en esta jornada que cierra el ciclo de las elecciones generales 2026 (primera vuelta el 12 de abril y segunda vuelta este 7 de junio).

La jornada de votación en territorio peruano inicia a las 7:00 a.m. y se extiende hasta las 5:00 p.m., según los horarios establecidos por la ONPE.

El minuto a minuto en vivo segunda vuelta

22:39

Por la diferencia horaria hay países donde los peruanos en el exterior ya están votando e incluso han terminado de votar, empezando por Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y luego Asia

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