El también conocido como “creador de presidentes”, quien dirige la Fundación Liderar con Sentido Común y es co-fundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, indicó que tanto Fujimori como López Aliaga tienen posibilidades de pasar a una eventual segunda vuelta, pero adelantó que un outsider podría ser el que finalmente se lleve la elección. “La pelea será entre quien representa mejor al sistema y quien al antisistema”, advirtió.

-El universo de partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 2026 es de 43 y se estima que se presenten más de 10,000 candidatos, ¿es viable un proceso electoral así?

Bueno, definitivamente la democracia peruana lo va a permitir y la justicia electoral también, así que es totalmente viable. Pero quiero ir un poquito atrás para entender lo siguiente: hoy el arco político opositor a este inexistente Gobierno, digamos, los que van disputarse la Presidencia de la República y el Parlamento, parece que forman parte del problema y no de la solución.

-¿A qué se refiere?

En realidad, el que todos esos partidos y candidatos no hayan llegado a hacer un esfuerzo de concertación y alianzas es porque te indica que los niveles de personalismo en la política peruana están desorbitados como nunca antes, porque no es normal un proceso electoral tan amplio. Aunque en otros países como Guatemala, México o Argentina, pueden haber niveles de 15,16 o 17 partidos, el tener 41,42 o 43 agrupaciones pasa muy por encima la media que hay. Por lo tanto, son parte del problema y no de la solución. Hay otro problema.

-¿Cuál es?

Lo segundo que tengo que decir ante eso es que los liderazgos son muy pequeñitos. La fragmentación previa me indica que así como la presidenta Dina Boluarte tiene muchos problemas, todo el arco político en el Perú es muy pequeñito. Si uno mira la última encuesta de Ipsos, ve a Keiko Fujimori con 11 puntos, a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez con 6 o 7 puntos, respectivamente; y el resto con 2 o 3 puntos. Eso te habla de que ningún candidato está por encima de los 15 puntos en este momento y que tú puedes pasar a la segunda vuelta, como la elección pasada, con 14,15 o 16 puntos. Esa fragmentación indica que el sistema político está roto.

-Pese a esa situación adversa, ¿sigue considerando que es posible hacer una elección ordenada?

Claro, porque tienes una norma electoral que te lo permite, pero eso no quiere decir que el sistema político peruano está sano, está roto, herido, no sano, pero se va a poder ir a la elección.

-¿Cuáles son los temas que serán claves en esta campaña electoral?

Creo que hay varias cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, la ausencia de la redistribución del crecimiento económico que tiene el Perú, tengo entendido que el año pasado el Estado peruano recibió US$ 45,000 millones por concepto de explotación de minerales como el cobre y oro, pero tienen cero redistribución. La redistribución económica es un problema importante y latente en el Perú, que te habla de la rotura del sistema, del hartazgo y cansancio de los ciudadanos. Yo creo que ese tema, que afecta claramente al bolsillo de los peruanos, va a estar en la mesa de discusión electoral.

-¿Qué otros temas se evaluarán?

Sin duda alguna va a estar la inseguridad ciudadana. La cifra de homicidios en el Perú del 2023 al 2024 prácticamente se ha duplicado y te indica la situación que viven hoy los ciudadanos ante casos de crimen organizado y violencia callejera. Además, a eso hay que sumarle que las transnacionales de la droga han llegado al país. Por eso creo que esos temas específicos también estará en la mesa. Creo que también estará en discusión la corrupción sistémica, que viene del pasado, y hay algo interesante que tiene que ver con el acceso no privilegiado a los servicios básicos. Todo esto te habla de una eventual ruptura del sistema y la posibilidad de que entren a la campaña los famosos outsiders, porque el hartazgo de la ciudadanía, desde mi perspectiva, está llegando a límites muy superiores a lo que vimos en la elección de Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, y las anteriores.

-La inseguridad ciudadana es el principal tema de preocupación en el país, ¿aquel candidato que logre capitalizar eso ganará la elección?

No. Yo creo que ese tema y los demás estarán en la mesa, pero todos van a hablar de eso y harán un lugar común. Todos van a plantear cadena perpetua, pena de muerte o que harán redistribución del dinero de las regalías producto de la minería. Eso va a estar en la mesa y “estará de cajón”, pero lo que “no estará de cajón” es aquel candidato o candidata que se salga de la media común y esté dispuesto a encarar una verdad evidente que hoy nadie está queriendo tocar en el Perú: romper el sistema. El que interprete lo que para el peruano significa romper el sistema, ese es el que ganará la elección.

-¿Qué características debe tener ese candidato?

Debe tener una mirada más amplia, porque, además, el que lo vaya a representar tiene que demostrar que está encarnando esa posibilidad. No es cualquiera. Diría que de los 40 candidatos presidenciales, 30 están descartados, de entrada. Porque no van a poder encarnar este nivel de transformación que estoy mencionando. Para mí esa será la clave de esta elección.

Antonio Sola consideró que la inseguridad ciudadana será uno de los temas que se discutirán en la campaña electoral. (Foto: Andina)

¿QUÉ OPCIONES TIENEN FUJIMORI, VIZCARRA, LÓPEZ ALIAGA Y LA IZQUIERDA?

-Pese a que se encuentra inhabilitado para postular, Martín Vizcarra aún goza de aceptación popular. Según una encuesta de CPI, el expresidente lidera las preferencias electorales, ¿tiene alguna posibilidad?

No sé qué nivel de aprobación popular tenga, pero con los números que he visto diría que no tiene ninguna posibilidad. Todo puede pasar, pero para mí no tiene ninguna posibilidad. Me parece sorprendente. Esta encuesta de CPI, en la que Vizcarra aparece en primer lugar, es absolutamente anómala, pero no tengo esos números. En la última encuesta de Ipsos Perú, es Keiko Fujimori la que lidera y Vizcarra no figura.

-Una de las candidatas que juega a la ambigüedad es Fujimori. Si bien en un inicio dijo que no postularía por cuarta vez a la Presidencia y que buscará formar una alianza, después señaló que “lo decidirá en su momento”, ¿debe dar un paso al costado y no postular?

En el caso de Keiko Fujimori, creo dos cosas. En primer lugar, no tiene que ser su última vez porque es muy joven, así que yo creo que puede tener varias más en caso perdiera esta que viene. ¿Puede ganar esta elección?, creo que sí puede ganarla. Si entra a segunda vuelta, puede ganarla. Desde mi punto de vista técnico, creo que se ha equivocado en las anteriores elecciones en las que participó y tuve la oportunidad de decírselo personalmente, pero creo que si mantiene esa capacidad de 11, 12 o 13 puntos, como pasó en la elección de Castillo y PPK, si entrara a una segunda vuelta, puede ganarla.

-Si Fujimori decide finalmente no postular y apuesta por ir a una alianza de centro derecha, ¿sería un error?

Es una decisión personal y me imagino que ella verá la circunstancia actual del país. ¿Ella tiene posibilidades?, sí. ¿Haría bien en ir a alianza y apoyar otro candidato?, también. Depende, cualquiera de las dos opciones pueden ser viables.

-En el caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, siempre ha manifestado su interés en postular a la Presidencia, ¿tiene alguna opción de lograr su cometido?

También. Cualquiera de los candidatos que no han sido presidente tienen la posibilidad de llegar, claro que sí. En primer lugar, porque la “caballería está muy flaca”; es decir, todos los candidatos ahorita son muy chiquitos, cualquiera puede despuntar. Rafael tiene Lima, tiene cierta presencialidad en la capital y desde ahí es una buena plataforma para intentar abanderar en la primera vuelta. Tiene posibilidades, tiene algunas condiciones que me parecen interesantes.

-¿Cómo cuáles?

Ser el alcalde de Lima, que te da lo bueno y lo malo. También tiene cierta condición económica que otros candidatos no tienen, y creo que está relativamente tranquilo porque él controla su partido y desde ahí podría tener cierto nivel estratégico que lo podría convertir en competitivo en la primera vuelta. Tiene posibilidades.

-César Acuña ha postulado anteriormente a la Presidencia, pero no logró su cometido. Ahora se le cuestiona su apoyo al Gobierno, ¿le restará votos?

Estar hoy cerca de la presidenta no creo que sea bueno para nadie. Sin lugar a dudas es fácilmente señalable que Acuña ha estado apoyando a la presidenta, que ha fracasado totalmente y por ello su desaprobación. Entonces, le puede restar votos. ¿Es subsanable?, claro, pero también lo puede jalar para abajo.

-Recientemente Verónika Mendoza anunció que no será candidata presidencial, ¿quién puede ser la imagen visible de la izquierda en las elecciones del 2026?

Creo que Verónika Mendoza hubiera tenido chance. Es una lástima que no compita, por lo que la izquierda está huérfana. Entonces, es probable que algún “tuerto en el reino de los ciegos termine siendo el rey”, así que la izquierda puede rescatarse asimismo desde la orfandad. Creo que el centro derecha va a estar más copado en este proceso, así que vamos a ver. Podría surgir una figura de la izquierda que ahora no estamos viendo. Pero hay algo más profundo. Desde hace un tiempo nuestros países, y el Perú también, ya no vota ideológicamente.

-¿En qué sentido?

Es que ya no es un tema de izquierda, centro o de derecha, no es ideológico lo que está pasando, estamos viviendo la era más pragmática en el voto y lo que se viene en los siguientes meses y años habla más de liderazgos que representen algo mucho más allá de lo ideológico. Entonces, mi impresión es que pudiera aparecer un outsider, quien no es de izquierda, ni de centro ni de derecha, sino alguien muy pragmático que capitalizará todo esto frente al sistema que se cae y gane la elección. Es muy probable que esto suceda en el Perú. La pelea será entre quien representa mejor al sistema y quien al antisistema. Esa es la pelea que se viene en el país.

Antonio Zola consideró que Keiko Fujimori tiene opciones de pasar a una segunda vuelta, si es que decide postular por cuarta vez a la Presidencia. (Foto: Archivo GEC)

¿QUIEN PUEDE SER EL ‘OUTSIDER’ EN LAS ELECCIONES DEL 2026?

-Ya que hablamos de la figura del ‘outsider’, ¿Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau se pelearán ese puesto?

Entre los dos candidatos te diría que Álvarez me suena más a (Volodímir) Zelenski y López-Chau a algo filotradicional. Creo que Álvarez representa más la dinámica antisistema y tiene la oportunidad ahora, sino no se equivoca, de capitalizar los votos frente a una eventual desinflamación de López-Chau. ¿Pudiera salir alguien más?, claro, ya que son como 40 candidatos, pero creo que hoy en día Álvarez es el que puede capitalizar una figura más antisistema, sin duda.

-El nombre de Álvarez, quien es un cómico muy conocido, siempre ha estado en las encuestas que se vienen realizando, ¿realmente es una opción posible para la Presidencia?

A mí me encantan los outsiders. Yo he trabajado para varios outsiders que han llegado a la Presidencia en distintos países. Hoy los presidentes que tenemos en el mundo, los más preparados, que estudiaron en la universidad de Harvard o en la Complutense, el denominado “liderazgo ilustrado” es el más absoluto fracaso y nos metieron en problemas. ¿Por qué vamos a mirar por encima del hombro a alguien que tiene toda la aspiración legítima de ser presidente sin antes haber tenido un cargo público?. Hay que quitarse claramente las taras mentales que muchas veces nos hacemos respecto a candidatos que no tienen experiencia de gobierno. En Perú creo que se va a dar eso.

Carlos Álvarez puede capitalizar los votos antisistema, según el estratega Antonio Zola Foto: GEC.

-¿No cree que el discurso radical de Álvarez, quien ha sido tildado de xenófobo por exigir la expulsión de los ciudadanos venezolanos del Perú, pueda perjudicarlo en la campaña?

No, depende. ¿Qué piensan los peruanos sobre la presencia de los ciudadanos venezolanos en el país?

-De acuerdo con una encuesta de CPI realizada el año pasado, más del 95% pide la inmediata expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en nuestro país...

Entonces, no le va a venir mal, le va a venir bien. No se ha hecho una encuesta reciente, pero ese discurso lo podría beneficiar. Es probable que los peruanos estén hartos de la inmigración ilegal y de la delincuencia organizada, que a lo mejor lo atribuyen en parte a la inmigración. No lo sé. Eso lo estoy diciendo porque ha pasado en otros países. El mundo del inmigrante es complejo y está poniendo en la mesa discusiones muy profundas en nuestros países. Evidentemente estamos en un momento en el que las fronteras se quieran cerrar. Habría que ver qué están sintiendo los peruanos, pero no tiene por qué afectar ese discurso a Álvarez.