El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga dirigió un mensaje al nuevo Presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, para que reconozca que el país vive una guerra interna producto del terrorismo urbano, con la extorsión y el sicariato.

Informó que esta semana se reunirá con el Premier Eduardo Arana y el primer punto que tocará con él será la seguridad ciudadana y la necesidad que el Gobierno proteja a la Fuerza Armada para que entre a combatir al terrorismo urbano. Tiene que darle seguridad absoluta, acotó.

“Estamos en guerra interna y sería ser ciego no darse cuenta de ello. Si no reconoce eso no hay voto de confianza”, remarcó el alcalde durante la inauguración de dos parques en el distrito de San Martín de Porres.

Asimismo, reiteró en su pedido para que se dé apoyo económico a la Policía y a la Fuerza Armada, para desarrollar inteligencia y perseguir al delincuente hasta sus guaridas. Dijo que para ello tiene que haber voluntad política.

Rafael López Aliaga. Foto: Tv Perú

Cuestiona a Petroperú

López Aliaga comentó luego que no se puede seguir destinando cuatro mil a cinco mil millones de dólares a una empresa quebrada como Petroperú, a asesorías y a personal excedente del Estado.

“Hay que priorizar en el país la seguridad ciudadana y el desarrollo económico, teniendo muy en cuenta que el Perú ocupa el primer lugar en el mundo como país emprendedor”, acotó.

En otro pasaje, recordó que la Municipalidad de Lima tiene la facultad de presentar iniciativas legislativas para que se reformule a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Habló también de la necesidad que los presupuestos de los organismos del Estado cambien de orientación y destinen 50% de los recursos a las inversiones en obras y el otro 50% para gasto corriente.