Este martes 27 de mayo se realizó una audiencia en el Tribunal Constitucional para que los magistrados evalúen el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori a fin de archivar el Caso Cócteles.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, contó a Canal N que esperan la decisión del TC “en el menor tiempo posible” para “poner fin a la persecución”.

El Caso Cócteles lleva más de siete años de investigación, e involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y miembros de su entorno, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos proveniente de sus campañas electorales de 2011 y 2016 y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal José Domingo Pérez pidió 30 años de cárcel. Cabe recordar que el Poder Judicial en enero de este año anuló el juicio y decretó que el proceso retorne a etapa intermedia.

“Vamos estar atentas a decisión del Tribunal Constitucional. Obviamente, siendo un caso complejo que demanda mucho análisis y además que dos de los magistrados han estado conectados de manera virtual, lo que toca es que revisen ambas posiciones, se reúnan y deliberen de manera debida. Esperamos que lo hagan en el menor tiempo posible (...) y que tomen una decisión ajustada a derecho, a la Constitución, y que ponga fin de manera definitiva a esta persecución en contra de la señora Fujimori” , mencionó la abogada de la excongresista y candidata presidencial.

Loza señaló que las acusaciones del equipo especial Lava Jato inició el proceso “indebidamente fuera del marco legal y constitucional”.

“Nosotros argumentamos que se la procesa por hechos que al momento de la supuesta campaña 2011 y 2016 no constituían delito. Hoy lo hemos determinado ley en mano mencionándole a cada magistrado, y la Procuraduría no ha sido capaz de contraargumentar”, acotó la letrada.

Giulliana Loza sostuvo que la Fiscalía y la Procuraduría han tratado de perjudicar políticamente a Keiko Fujimori porque mostró como prueba “que en caso Fuerza (Popular) hubiera llegado al poder se hubieran beneficiado (los presuntos aportantes ilícitos)”.

“Fuerza Popular no ha sido gobierno. No ha manejado la caja pública, no ha licitado ni realizado contratos”, soslayó.

La decisión del Tribunal Constitucional se tomará una vez que todos los magistrados revisen la audiencia.

Caso ‘Cócteles’ en manos del TC: ¿qué puede pasar?

De acuerdo con el abogado penalista, James Rodríguez, la decisión del Tribunal Constitucional podría implicar el archivamiento definitivo del Caso Cócteles o la continuación del mismo. “Es una demanda de habeas corpus que busca la libertad de la persona. Va a ser un blanco o negro”, indicó.

“Lamentablemente son magistrados propuestos y elegidos por votos de Fuerza Popular y es precisamente la lideresa (Keiko Fujimori) que ha interpuesto este recurso de agravio constitucional”, relató a Canal N.