¿CUÁLES SON LAS AGRUPACIONES APTAS PARA POSTULAR Y CUÁLES FUERON EXCLUIDAS?

“Un Camino Diferente”, liderado por el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, e “Integridad Democrática”, encabezado por Wolfgang Grozo, fueron las dos últimas agrupaciones que se incorporaron en la lista final hasta el pasado sábado 12 de abril, día que venció el plazo para inscribir partidos.

De esta manera, la nómina de agrupaciones que participarán en las elecciones del 2026 queda de la siguiente manera:

En la vereda del frente se ubican las agrupaciones Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), Adelante Pueblo Unido (APU) y Unidad Popular (UP), cuyas solicitudes para obtener una inscripción “provisional” fue rechazada por el pleno del JNE y quedaron excluidas de participar en el proceso venidero.

En contra de estas organizaciones jugó una tacha presentada por un representante del partido Avanza País, que retrasó aún más la posibilidad de que sean inscritas antes del pasado 12 de abril.

Sin embargo, estas tres agrupaciones en proceso de inscripción no se quedarán con las manos cruzadas y ya alistan diversos recursos para revertir la decisión del JNE y se les permita participar en la próxima contienda.

“PRESENTAREMOS UNA MEDIDA CAUTELAR Y ACUDIREMOS A LA CIDH SI ES NECESARIO”

En diálogo con Gestión, el presidente de UP, Duberlí Rodríguez, reconoció que el JNE es la máxima instancia de justicia electoral en el Perú y, como tal, acatarán sus resoluciones; sin embargo, dijo que eso no significa que compartan sus decisiones y que no harán más al respecto.

En ese sentido, informó que el pasado miércoles; es decir, tres días antes del cierre del plazo legal fijado por el JNE, presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial, que ya fue admitida a trámite, por lo que ahora añadirán una medida cautelar para que la inclusión de su partido en el proceso electoral sea de forma inmediata.

“Estamos presentando una medida cautelar, que se tendrá que resolver en estos días. Ahí habrá un pronunciamiento de la justicia constitucional (...) iremos hasta el Tribunal Constitucional y, si nos rechazan el pedido, acudiremos a la jurisdicción supranacional, a la Corte IDH”, sostuvo el también expresidente del Poder Judicial.

Rodríguez remarcó que el juzgado constitucional no tiene por qué demorar en resolver esta demanda, al recordar que constituye una acción de garantía constitucional; es decir, tienen prioridad para ser resueltas de la manera más rápida posible.

“No puede ser posible que por leguleyadas como las que se presentaron una opción política que ha cumplido con todos sus requisitos quede fuera de las elecciones generales simplemente por las actitudes antidemocráticas como el que presentó la tacha”, cuestionó, tras recordar que la jurisdicción constitucional muchas veces a corregido los “atropellos” de la justicia ordinaria y/o electoral.

Duberlí Rodríguez informó que UP presentó una acción de amparo para participar en las elecciones generales del 2026 (Foto: Andina)

En la misma línea, Anahí Durand, representante de APU, y Ciro Gálvez, presidente de RUNA, coincidieron en señalar que siempre está “la vía judicial” para hacer valer sus derechos.

“Iremos hasta la Corte IDH porque es un derecho pleno participar (en las elecciones) que se nos está negando de una forma absolutamente dolosa. No creo que sea justo para los miles de afiliados de APU el dejarlos sin esa posibilidad de votar por la opción política de su preferencia. Continuaremos en esta lucha”, dijo Durand a radio Exitosa.

Gálvez, en tanto, rechazó la tacha impuesta contra su partido, al recordar que no tiene ningún sustento. Según dijo, el cuestionamiento hacia su agrupación es porque tiene un presunto vínculo con el expresidente Pedro Castillo, algo que negó de plano.

“En estas tachas no hay absolutamente ninguna causal y lo peor es que han sido formuladas cuando ya habían sido aprobadas por el JNE, inclusive, ordenaron la publicación en El Peruano”, criticó.

¿ESTAS AGRUPACIONES SERÁN INCLUIDAS EN LA CONTIENDA?

Al ser consultado por este diario, el experto en temas electorales, José Villalobos, vio poco probable que estas tres agrupaciones sean incluidas en la contienda electoral. Según dijo, en el eventual escenario de que el Poder Judicial apruebe sus acciones de amparo y medidas cautelares el JNE no las acatará porque afectaría lo lo dispuesto en el cronograma electoral.

“La ley señala que, en el caso de medidas cautelares, el JNE solo las ejecuta si no van en contra del cronograma electoral, que ya ha sido aprobado. Las cautelares no se pueden ejecutar cuando ya se aprobó el cronograma electoral”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Minería ilegal mueve 40 veces más dinero que el presupuesto para las Elecciones 2026

“Tú puedes presentar tu acción de amparo, nadie te lo va a negar. Incluso, puedes ganarlo, pero no se puede ejecutar. La ley establece que el amparo no puede ir en contra del cronograma electoral, que curre su curso indefectiblemente. Por una tema de seguridad jurídica el cronograma electoral no se puede alterar”, añadió el especialista.

José Villalobos indicó que es poco probable que el JNE finalmente decida incluir a estas tres agrupaciones que no lograron inscribirse hasta el 12 de abril. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

En ese sentido, Villalobos consideró que los militantes de RUNA, UP Y APU se quedaron “sin opciones”, ya que tampoco pueden postular como invitados en otros partidos. Según dijo, estas personas debieron haber renunciado a su militancia hasta el 23 de diciembre pasado para poder ser candidatos con otras tiendas políticas.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte convoca a elecciones generales para abril del 2026

“Pese a que el plazo para cerrar alianzas electorales vence en agosto, solo es para las agrupaciones con inscripción hasta el 12 de abril. APU, RUNA y UP posiblemente concretarán su inscripción la próxima semana, pero eso no le servirá para las elecciones generales, podrán hacer alianzas para las subnacionales”, apuntó.

Respecto a la decisión del JNE de rechazar los pedidos de estas agrupaciones para que sean inscritos provisionalmente, Villalobos consideró que lo correcto hubiera sido aplicar principios que garantizan la participación política por encima de cualquier formalismo.

“Es un mal precedente que una decisión jurisdiccional, que se puede ajustar a ley, posibilite que partidos queden fuera de la competencia electoral, como pasó en su oportunidad con el APRA, PPC y el Partido Morado, que después ganaron sus amparos (...) quieras o no este tipo de decisiones jurisdiccionales tienen un impacto en el resultado de la votación”, sostuvo.