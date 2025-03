Tras permanecer como prófugo, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, optó por entregarse a la justicia. En un video que grabó mientras se dirigía a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, afirmó que “ahora existirían garantías para su caso”.

El exburgomaestre, estuvo acompañado por su equipo portátil, camino a la sede Natasha Alta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Durante su ingreso, grabó el momento y lo compartió con sus seguidores, indicando que se “alinearía con la justicia”. Según mencionó, su decisión se debe al cambio de juez en las investigaciones abiertas en su contra.

“Nos encontramos aquí en Trujillo. Como ustedes verán me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos y me han dicho que ya no está la jueza, entonces estamos aquí. Estoy sano y ya no está la jueza Pajares, ahora hay más garantías”, expresó Fernández.

El primer regidor, Mario Reyna, asumiría como nueva autoridad edil.

Fernández destacó que su entrega fue voluntaria y señaló que no vio presencia policial en los exteriores de la Corte. Uno de sus acompañantes aseguró ante las cámaras que el exalcalde ingresó en buen estado de salud y acompañado de sus abogados. Posteriormente, se observa como representantes de la instancia judicial lo reciben y solicitan sus datos para el registro correspondiente.

El dato

Arturo Fernández había estado en la mira de las autoridades después de que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad emitiera una orden de captura en su contra, declarándolo reo contumaz.

El exalcalde fue sentenciado en segunda instancia por el delito de difamación agravada contra una oficial de la Policía Nacional en la comisaría de Moche en 2019, lo que resultó en su suspensión del cargo hasta el año 2025.

