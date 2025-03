A 10 días del derrumbe del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido el 21 de febrero y que dejó un saldo de seis fallecidos y decenas de heridos, InRetail -subsidiaria del grupo Intercorp y operadora de los centros comerciales Real Plaza- informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre los impactos del incidente y las medidas adoptadas en respuesta al requerimiento de información de la entidad.

En detalle, InRetail explicó que diversas autoridades han iniciado procesos para esclarecer las causas del siniestro. Entre ellas, la Municipalidad Provincial de Trujillo, que ordenó la clausura temporal del centro comercial afectado, mientras que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió un procedimiento sancionador contra Real Plaza y sus principales ejecutivos.

Además, reportó la investigación iniciada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo contra Luis Alonso Santa María Torres, gerente del centro comercial, y otros responsables, por presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha solicitado información a la empresa en el marco de una inspección laboral.

Impacto financiero

InRetail reiteró que, hasta la fecha, el Real Plaza Trujillo permanece clausurado, lo cual ha llevado al cierre temporal de los locales de Plaza Vea e Inkafarma dentro del centro comercial. La compañía informó que, debido a esa situación, se dejará de recibir (ingresos por) el alquiler de los arrendatarios. Asimismo, Real Plaza asumirá los gastos fijos de operación durante el periodo de cierre.

¿Cuál es el impacto económico de esta situación? Sobre el particular, InRetail indicó a la SMV que Real Plaza Trujillo representó el 6% de los ingresos del segmento de centros comerciales y el 0.2% de los ingresos consolidados del grupo en 2024. Adicionalmente, Plaza Vea e Inkafarma dentro del centro comercial generaban el 0.7% y 0.02% de los ingresos consolidados de InRetail, respectivamente.

En tanto, el cierre temporal de todos los centros comerciales Real Plaza en el Perú durante dos días de duelo representó una pérdida equivalente al 0.5% de los ingresos anuales de la compañía.

No obstante, InRetail precisó que el impacto financiero se ha visto mitigado por su diversificación en tres segmentos de negocio: Food Retail, Pharma y Shopping Malls. En 2024, el negocio de centros comerciales representó el 4% del total de ingresos del grupo y el 16% del ebitda.

El documento enviado a la SMV también señaló que el derrumbe tuvo un impacto en la cotización de InRetail en la bolsa. Entre el 1 y el 21 de febrero de 2025, el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de su acción fue de US$ 30.45. Sin embargo, tras el incidente en Real Plaza Trujillo, la acción cerró en US$ 28.55 el 24 de febrero y cayó a US$ 27.90 el 27 de febrero.

Los bonos de InRetail Shopping Malls e InRetail Consumer también se vieron afectados con caídas en su cotización. Pese a esa situación, InRetail subrayó que las agencias de calificación de riesgo no han emitido comentarios sobre un posible impacto en la clasificación de la empresa .

Medidas adoptadas por InRetail

InRetail informó también el plan de acción aprobado por su Comité Ejecutivo el 22 de febrero, enfocado en la atención a las víctimas y la colaboración con las autoridades. Entre las principales acciones, la empresa asumió la totalidad de los gastos médicos y psicológicos de los heridos, además de cubrir los costos de sepelio e indemnización para las familias de los fallecidos.

Asimismo, reafirmó su compromiso de cooperar plenamente con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro e iniciar una revisión exhaustiva de la seguridad en todas sus instalaciones. Para ese efecto, contratará a una empresa especializada en inspecciones estructurales.

Fondo de ayuda y fideicomiso

Real Plaza recordó que aprobó la creación de un fondo especial de S/ 20 millones para cubrir gastos médicos y otros costos derivados del accidente. Para garantizar que estos recursos se destinen exclusivamente a la asistencia de los afectados, la empresa suscribió un contrato de fideicomiso con La Fiduciaria S.A .

El Comité Ejecutivo de Real Plaza también dispuso —según el documento remitido a la SMV— la realización de una investigación interna para esclarecer lo sucedido, mientras diversas entidades han iniciado procesos contra la empresa y sus directivos.

Por otro lado, la compañía aclaró que la tragedia no tuvo incidencia en la convocatoria de su llamada trimestral con inversionistas, pues ésta estaba programada con anticipación. No obstante, debido a la magnitud del hecho, el incidente en Trujillo fue el primer tema abordado en la reunión.

Si bien InRetail reconoció que el suceso podría tener un impacto en su reputación, aún no ha realizado un análisis detallado al respecto. No obstante, reiteró su compromiso con la seguridad y la transparencia en sus operaciones.

Finalmente, precisó que ha encargado a expertos de primer nivel la elaboración de informes para determinar las causas del derrumbe del 21 de febrero. Sin embargo, aún no se cuenta con una fecha definida para la entrega de estos documentos.

