El último jueves, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la contratación del abogado constitucionalista Ángel Delgado Silva como nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional de la institución.

El también exregidor municipal será el encargado de reorganizar la oficina que habría liderado Jorge Torres Saravia, investigado por el presunto delito de explotación sexual tras conocerse la existencia de una presunta red de prostitución en el Parlamento.

Si bien Delgado, de acuerdo con el portal Infogob, se encuentra actualmente afiliado al partido Avanza País, desde dicha agrupación política anunciaron que no apoyan su designación.

Así lo señaló el secretario general de Avanza País, Luis Flores, tras precisar que su partido no fue consultado por el nombramiento de Delgado en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

“El señor Delgado no necesita ninguna clase de permiso del partido para llevar a cabo su ejercicio profesional, eso es muy claro. Es una persona que tiene una trayectoria por lo cual él no necesita ninguna clase de permiso (...) sin embargo, el partido no avala, ni mucho menos apoya esa designación”, indicó en diálogo con RPP.

En la víspera, Delgado informó que su llegada al Parlamento fue por intermedio de la exlegisladora de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo. Según dijo, la exparlamentaria y Salhuana lo contactaron para ver la reorganización del área que lideró Torres Saravia.

“El presidente del Congreso me llama a título personal, no tiene nada que ver el partido Avanza País ni nada que se le parezca. Yo no entro aquí a ningún cubilete político y, si estoy aquí poniendo mi prestigio profesional, es porque creo que las cosas se pueden hacer bien y se puede superar este vacío”, sostuvo.

Piden la renuncia de Salhuana, mas no de la Mesa Directiva

En otro momento, Flores remarcó que la postura de su partido es exigir la renuncia de Salhuana a la presidencia del Congreso por su inacción ante los presuntos actos ilícitos que habría realizado Torres Saravia y por su viaje a China, pese a esta situación.

“Para mí es un total despropósito que, en este momento, el señor Salhuana se haya ido de viaje, inclusive, están allanando el Congreso (...) él debería estar aquí, dando explicaciones del caso o viendo las reformas que se tienen que dar. Él es el responsable”, acotó tras precisar que el legislador de APP debería dar un paso al costado debido a que el cargo “le está quedando un poco grande”.

Sin embargo, consideró que esta dimisión no debería extenderse a los demás integrantes de la Mesa Directiva, entre ellos, Alejandro Cavero, de Avanza País.

“Solamente el señor Salhuana (debe renunciar), en este caso. Él ha demostrado que no está a la altura del conflicto, no está a la altura de las responsabilidades y, lamentablemente, esto inclusive, en mi opinión, lo está agravando, porque se está yendo de viaje en un momento que no debería irse”, sostuvo.

Finalmente, Flores señaló que el oficial mayor, Giovanni Forno, también debería renunciar a su cargo.

