El último jueves, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la contratación del abogado constitucionalista Ángel Delgado Silva como nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional de la institución.

El también exregidor municipal será el encargado de reorganizar la oficina que habría liderado Jorge Torres Saravia, investigado por el presunto delito de explotación sexual tras conocerse la existencia de una presunta red de prostitución en el Parlamento.

En entrevista con RPP, Delgado remarcó que su cargo no responde a ningún manejo político y que podría reorganizar su oficina en unos cinco o seis meses.

“A mí lo que me están pidiendo no es que yo trabaje en el Parlamento, sino que ayude a la reorganización y recuperación de una oficina que, lamentablemente, por estos estropicios se ha destruido, deteriorado. Y, a partir de mis conocimientos, durante un periodo de tiempo que yo estimo debe ser de cinco o seis meses, poder recuperarla para darle el prestigio que jamás debió perder”, acotó.

En ese sentido, adelantó que se evaluarán a todos los trabajadores de su oficina, por lo que no descartó que se reduzca la planilla a la mitad.

“Sí, porque tiene 34 trabajadores a la fecha. Yo creo que, con la mitad, se podría perfectamente funcionar, lo implicaría un ahorro para el erario público. En segundo lugar se ha cumplido que los contratos 728 que terminen al 31 de diciembre ya no sean renovados”, apuntó.

Descarta injerencia en su nombramiento

En otro momento, Delgado informó que su llegada a la Oficina Legal y Constitucional fue por intermedio de la exlegisladora de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo.

Según dijo, la exparlamentaria y Salhuana lo contactaron para ver la reorganización del área que lideró Torres Saravia.

“El presidente del Congreso me llama a título personal, no tiene nada que ver el partido Avanza País ni nada que se le parezca. Yo no entro aquí a ningún cubilete político y, si estoy aquí poniendo mi prestigio profesional, es porque creo que las cosas se pueden hacer bien y se puede superar este vacío”, sostuvo.

De acuerdo con el portal Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Delgado Silva se encuentra actualmente afiliado al partido Avanza País.