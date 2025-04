De la misma forma, el juzgado sentenció a su esposa, la exprimera dama, Nadine Heredia, a 15 años de cárcel por estos mismos hechos. La esposa de Humala no estuvo presente en la audiencia y participó de forma virtual. Horas después se conoció que ingresó a la embajada de Brasil en el Perú y solicitó asilo.

Se estableció que la expareja presidencial y los demás coacusados paguen de forma solidaria una reparación civil de S/10′000,000. La Procuraduría de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio inicialmente pidió que la caución sea de S/ 20′000,0000.

La lectura integral de la sentencia se dará a conocer el próximo martes 29 de abril, informó la jueza Coronado.

Al cierre de la edición, Humala se encontraba en la sede judicial “Carlos Zavala Loayza”, ubicado al costado de Palacio de Justicia. Desde ahí será conducido a un centro penitenciario elegido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que a todas luces será el Penal de Barbadillo (Ate). Estará tras las rejas hasta el 28 de julio del año 2039.

Los jueces del colegiado del juicio a Ollanta Humala, liderado por la juez Nayko Coronado. Foto: GEC / César Bueno

¿LOS FUNDAMENTOS DE LA SALA JUDICIAL FUERON LOS CORRECTOS?

En la lectura del adelanto de sentencia, el tribunal estableció, por mayoría, que “se ha cometido el delito de lavado de activos agravado”.

“En este juicio se ha aprobado la comisión del delito de lavado de activos, de beneficiarse de dinero de procedencia ilícita que debieron presumir. La recepción de aportes no son algo ilegítimo, pero cuando estos aportes ingresan y se inyectan temas de falsedad, fraude e intentos de ocultamientos, la situación cambia”, advirtió Coronado.

En ese sentido, determinaron que existió un “modus operandi” respecto a los aportes ilícitos de las campañas del 2006 y 2011. Según dijo, se apreciaron aportantes falsos, movimientos financieros y origen de dinero en el extranjero (Venezuela y Brasil).

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro consideró que hay “muchos vacíos” en la sentencia, por lo que señaló que hay que esperar la lectura integral del fallo para tener una posición más formada.

Según dijo, hay dos temas centrales que no habrían sido abordados por este tribunal. En primer lugar, lo referido al conocimiento del origen ilícito del dinero y la suficiencia probatoria respecto del delito previo.

“En el 2011, Odebrecht no era conocida por ser una empresa criminal. Entonces, recibir aportes en ese año, por más que hayan sido subrepticios, a escondidas o en efectivo, no significa que necesariamente sea lavado. El factor clave está en el origen ilícito y su conocimiento, ¿de qué forma Heredia y Humala conocían que la plata de Odebrecht en ese año era sucia?“, indicó a Gestión.

Añadió que lo mismo ocurre con el dinero que provino de Venezuela. “Ese dinero vino de dicho país, de un gobierno ‘dictador’, pero eso no significa que tenga un origen delictivo. Ahí tienes un problema que el fallo final debe abordar”, apuntó.

El otro factor a tomar en cuenta es la trazabilidad de las operaciones concretas de lavado de activos. Según dijo, el tribunal determinó que el dinero que ingresó a la campaña del Partido Nacionalista también fue a parar a los bolsillos de Humala y Heredia; sin embargo, recordó que los actos de consumo, como regla general, "no constituyen delito".

“Acá habría que ver en qué actos concretos se está atribuyendo lavado de activos, porque la sola posesión de un dinero no es delito. El delito es la posesión de dinero de origen ilícito y su inserción en el sistema”, remarcó, tras precisar que está abierta la posibilidad de que el tribunal de apelación revierta esta decisión.

En tanto, Julio Rodríguez sostuvo que esta sentencia puede “marcar un camino”, ya que se ha validado que los aportes de campaña son válidamente comprendidos como actos de lavado de activos.

“No hay más detalles en lo que se ha adelantado. Entiendo que en el texto integral deberían estar todos los aspectos, porque ese círculo tiene que ser finalmente cerrado; es decir, ¿cuál era el objetivo de recibir este dinero de los que supuestamente querían que se ‘lave’ y cómo es que ese dinero iba a ser devuelto limpio y en qué contexto y circunstancias?“, dijo el abogado penalista a Canal N.

Rafael Vela consideró que la sentencia en el caso de Ollanta Humala marcará un precedente en los demás casos de aportes de Odebrecht. (Foto: Britanie Arroyo @photo.gec)

¿ESTA SENTENCIA TENDRÁ IMPACTO EN LOS DEMÁS CASOS DE APORTES DE ODEBRECHT?

Tras conocerse esta noticia, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, consideró que esta sentencia marcará un precedente frente a los demás casos de presuntos aportes entregados por Odebrecht, entre ellos, el caso ‘Cocteles’, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Son precedentes sobre los que la justicia, a través de su jurisprudencia, se pronuncia. A partir de ello, estamos sentando las bases para que, más allá de todas las circunstancias que han sido debatidas, esté el prevalecimiento de la verdad, de lo que ha pasado en el país”, indicó a la prensa.

Para Rodríguez, esta sentencia tendrá “implicancias” en todos los demás casos en los que hay partidos que habrían recibido dinero del extranjero con el objetivo de ser destinado a una campaña electoral.

“De todas manera generará un impacto, pero eso no significa que los otros colegiados que tienen a cargo los otros casos van a resolver en el mismo sentido, no. Esto no es jurisprudencia, esta es la decisión de un tribunal en primera instancia que todavía no es definitivo, ya que será objeto de una apelación y, en su oportunidad, puede llegar a ser objeto de un recurso casatorio ante la Corte Suprema. En buena cuenta, hay aún un largo camino por recorrer”, indicó el abogado penalista.

Caro tuvo una posición distinta. A su juicio, este fallo no generará un impacto en los demás casos debido a dos factores: por un lado, dijo que esta sentencia “no fue emitida en mayoría ni tiene una unanimidad”, así como recordó que cada caso “es diferente”.

En ese sentido, recalcó que el caso de aportes al Partido Nacionalista tiene una particularidad distinta al caso ‘Cocteles’, por lo que no pueden ser considerados como “idénticos”.

“A Humala y Heredia se les atribuye haberse quedado con dinero de la campaña. En el caso de Keiko Fujimori, no se hizo una relación entre el presunto dinero de origen ilegal y su patrimonio personal. Nadie ha dicho que la plata de la campaña de Fuerza Popular se la llevó Keiko a su casa, como en el caso de Nadine, quien es relacionada con el tema de pago de hipotecas, viajes, pagos a través de la cuenta de Rocío Calderón. Ese factor no existe”, señaló.

Añadió que otro factor que hay que tomar en cuenta es que Fuerza Popular y Fujimori nunca han sido Gobierno, a diferencia de Humala y Heredia.

“Ahí radica la diferencia y creo que no necesariamente este fallo va a marcar el derrotero del siguiente (caso ‘Cocteles’) (...) hay una relación entre ambos casos, pero no marca un precedente”, remarcó el experto.

Al ser consultado por los otros procesos de aportes de Odebrecht a campañas políticas, como el de Susana Villarán, dijo que estamos en una situación similar; es decir, es el mismo delito, pero los hechos varían.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por presuntamente recibir dinero de Odebrecht a su campaña electoral. (Foto: Archivo GEC)

“En el caso de Villarán, hay una gran diferencia también porque ella ya recibe el dinero siendo gobierno municipal. Humala y Heredia no hicieron eso, Keiko Fujimori, mucho menos. Cada caso tiene su particularidad”, remarcó.

“Todos los casos se relacionan porque involucra a partidos políticos y aportes de campaña, pero para que sea un precedente en un sentido estricto, debe haber una similitud muy alta, pero, en este caso, por más que se trate del mismo delito, hay muchas variantes”, agregó el penalista.

Fuerza Popular y el Partido Nacionalista no son los únicos partidos investigados en el Ministerio Público por presuntamente recibir dinero de Odebrecht para sus campañas presidenciales. El Equipo Especial Lava Jato indaga al Partido Popular Cristiano (PPC), Apra, Perú Posible, Solidaridad Nacional (hoy Podemos Perú), Partido Morado y Peruanos por el Kambio (PPK).

También se investiga los presuntos aportes que habría recibido Villarán para su campaña en contra de su revocatoria municipal en el año 2013.