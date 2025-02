Carlos Caro, penalista y abogado del titular del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó que la Fiscalía haya solicitado el celular del ministro de Estado cuatro meses después de iniciada la investigación que afronta por presunto abuso de autoridad. Asimismo, aseguró que los operadores de justicia no necesitan el teléfono de su defendido, “basta con ir al teléfono del señor Junior Izquierdo”.

“Cuando la Fiscalía le pide a Santivañez la entrega de su celular, lo hace recién el 29 de noviembre, cuatro meses después (de iniciada la investigación). Si la Fiscalía ya abrió investigación, ya tenía el celular (del capitán PNP Junior Izquierdo), por qué después de tantos meses te pide esa información (...) Habían pasado cuatro meses desde el inicio de la investigación y seis desde el descubrimiento de los hechos. Todo este tema de supuestas tardías actitudes de parte de uno u otro, es responsabilidad de la Fiscalía. El que tiene que probar el crimen no es el imputado sino la Fiscalía”, manifestó el abogado en el programa Cuentas Claras de Canal N.

“Si acá alguien se ha dormido y no tiene la información es la Fiscalía. En teoría, no necesitan el teléfono de Santivañez, basta con ir al teléfono del señor Izquierdo y si es verdad todo lo que ha salido, debería estar en ese celular. Y nosotros hemos pedido que no solamente se acceda a las conversaciones entre Santivañez e Izquierdo, sino también entre Izquierdo y el señor Colchado. Si vamos a llegar a la verdad, que se llegue a la verdad completa”, añadió.

Durante la entrevista, Carlos Caro manifestó que del ministro Santiváñez “se habla de varias cosas”, pero lo que no reconoce son “conversaciones incriminatorias”. “En efecto ha negado su voz y su participación en conversaciones donde existen hechos de naturaleza delictiva”, sentenció.

