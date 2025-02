Juan José Santiváñez, ministro del Interior, fue consultado por la reciente encuesta de Datum para El Comercio, que revela que el 87% de los peruanos opina que debería renunciar o ser destituido de su cargo.

En declaraciones al programa Panorama del último domingo, el ministro del Interior afirmó que no se guía por encuestas ni basa su gestión en ellas, sino en un plan programático enfocado en combatir la delincuencia y la criminalidad en el país.

Asimismo, Santiváñez Antúnez afirmó que según la encuesta, su aprobación subió cinco puntos, mientras que su desaprobación pasa por similar situación.

“Yo no me guío de las encuestas ni trabajo con base en ellas. Yo trabajo con base en un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Por otro lado, a pesar de que no le hago caso a las encuestas, sí me ha sorprendido por una sencilla razón: en aprobación, comparado con diciembre, hemos subido 5 puntos y en lo que es desaprobación, hemos bajado otros 5 puntos”, expresó.

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

“¿Cuál es la lectura que podemos darle a ese tema? Que de alguna u otra forma, la información que estamos proporcionando en nuestras redes sociales con respecto a las capturas, poco a poco está llegando a la población”, agregó.

¿Qué dice la encuesta de Datum?

De acuerdo con la encuesta de Datum, la desaprobación de Juan José Santiváñez disminuyó del 80% en diciembre al 76% en febrero, mientras que su aprobación aumentó cinco puntos en el mismo período, pasando del 6% al 11%.

Asimismo, una amplia mayoría de encuestados, un 74%, considera que la delincuencia ha incrementado durante los más de ocho meses que Juan José Santiváñez lleva en el cargo.

Santiváñez y el capitán Izquierdo

Pese a que siempre negó cualquier vinculación con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, una reciente imagen pondría en evidencia la amistad entre dicho efectivo policial y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien viene siendo investigado en la Fiscalía.

Según Cuarto Poder en su última edición, el titular del Interior habría enviado una selfie a Izquierdo el día de su juramentación en el cargo, lo que podría ser una prueba contundente de la relación amical entre ambas personas.

Al respecto, Santiváñez confirmó la veracidad del selfie enviado a ‘Culebra’ y recalcó que jamás negó la reunión sostenida con esta persona; sin embargo, pidió diferenciar la foto de otras informaciones que se le pretenden atribuir, como chats y supuestos audios.

“La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar una cosa, hay que diferenciar el selfie, la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme”, indicó la noche del último domingo a Canal N.

“Nosotros jamás hemos dicho que no hemos tenido una comunicación con el capitán Izquierdo o que haya ido al chifa, eso jamás se ha negado, siempre he reconocido que son cuestiones que se han dado”, añadió.

