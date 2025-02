Una reciente imagen revela y pondría en evidencia la amistad entre el ministro Juan José Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”. Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones, el titular del Mininter ha negado cualquier vínculo con el oficial, así como el intercambio de mensajes con él.

Este domingo, 9 de febrero, el programa Cuarto Poder reveló que Juan José Santiváñez habría enviado una selfie al capitán Junior Izquierdo el día de su juramentación como ministro, lo que podría ser una prueba contundente de la relación entre ambos.

Culebra: Sigues en el ministerio, ¿cierto?

Culebra: Como buen nuevo ministro.

Santivañez: Aparece selfie

Culebra: Cara o sello.

Culebra: Estás oso.

Tras esto, el dominical conversó con el abogado del capitán Izquierdo, Carlos Mejía, quien aseguró que esta es una prueba fidedigna. “¿Negará ahora también su propia fotografía?”, comentó.

“Es la primera vez que veo esa foto y, definitivamente, es una selfie del ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez. Él mismo se lo ha enviado a mi patrocinado. Entonces, ¿cómo puede negar que escribió esos chats?”, sostuvo la defensa, cuestionando las reiteradas negaciones del titular del Mininter.

Foto del ministro del Interior habría enviado a capitán Izquierdo. Foto: Captura CP.

Segunda imagen

En la segunda imagen, Juan José Santiváñez posa con el fajín ministerial, una fotografía que —según la información revelada por el dominical— fue enviada junto a mensajes donde expresaba su molestia por la publicación de su foto oficial como ministro de Estado, ya que no saldría bien.

Culebra: Fuertes imágenes.

Santivañez: Pero me han sacado muy gordo.

Santivañez: Me ha sacado “muy gordo” jajjajajajaja

Culebra: Jajajajja

Santivañez: Foto oficial como ministro del interior

Santivañez: ¡Me olvidé pasártela!! Para que la pongas tu cabecera.

Culebra: No seas ...

Santivañez: Jajaja

José Carlos Mejía, abogado del capitán Junior Izquierdo, aseguró que las pruebas presentadas por su defensa serían irrefutables. Estos elementos no solo complicarían la situación legal del actual ministro Juan José Santiváñez, sino que también explican el traslado del agente ‘Culebra’ a Moquegua como policía comunitario, a pesar de ser un experto en investigación criminal.

Foto del ministro del Interior habría enviado a capitán Izquierdo. Foto: Captura CP.

Reunión en el chifa

Los chats obtenidos por Cuarto Poder son del 21 de mayo de 2024, a las 12:32 p. m., pocas horas antes de una reunión en un chifa de San Borja, donde se registró la polémica grabación que el ministro Juan José Santiváñez insiste en negar.

Culebra: Dónde nos vemos

Culebra: Salgo 9 p.m.

Santiváñez: Donde quieres invitar pues

Santivánez: En un privado

Santivañez: jajajajaja

Otra conversación sobre el chifa

Culebra: Juanjo, verdad

Culebra: Tú estás con seguridad

Culebra: ¿???

Santivañez: Hola, hermano, dime

Culebra: ¿Con escolta?

Culebra: ¿Una cosa así?

Santivañez: ¡Ando con mi chipote chiyon!!!!

Santivañez: No seas sano pues

Cuelebra: Jajajaja

Culebra: ...

Culebra: ¿Ellos te van a llevar?

Santivañez: Tengo 22 efectivos de escolta, pero tú llega al privado y yo llego a las 9:45 cuando estés adentro.

Santivañez: No puedo separarme de ellos.

Santivañez: Ya me amenazaron los venecos y me acaban de informar que están diciendo “HAY QUE SALIR A CAZAR AL MINISTRO”.

Culebra: jajajajaja

Zanabria le habría puesto en sobre aviso al ministro del Interior

En este nuevo extracto del audio, se escucha que Santiváñez le cuenta a Culebra sobre la advertencia del comandante general Víctor Zanabria, conocido como “Canario”, sobre un posible allanamiento a la vivienda.

Culebra: Lo que te he entendido por lo que tú me has dicho es que Zanabria te ha dicho eso, para que veas que soy leal contigo.

Santivañez: Correcto, te informo

Culebra: Te informo que te van a allanar.

Santivañez: Sí.

Culebra: ¿Cuándo ha sido eso? ¿Hoy día?

Santivañez: Sí.

Culebra: ¿A qué hora ha sido?

Santivañez: Mmm 10 de la mañana

