Los altos índices delincuenciales que enfrenta el país a mano de bandas criminales, ha hecho que diversos líderes de bancadas del Congreso cuestionen la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo agravó más este pedido.

En ese sentido, estas voces hacen un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que tome una decisión definitiva sobre el cargo del investigado ministro.

David Jiménez, congresista de Fuerza Popular, afirmó que la permanencia del ministro del Interior en su puesto resulta insostenible.

“Mi postura, a título personal, es que, como responsable político del orden interno y la seguridad, debería renunciar de inmediato. De lo contrario, procederemos a censurarlo”, sostuvo para el Diario Correo.

A este pedido se suma la legisladora Patricia Juárez (FP), compartió una opinión similar. “Hay que tomar decisiones fundamentales”, enfatizó.

Juan José Santiváñez. (Foto: Mininter)

Por su parte, el congresista Roberto Chiabra (APP) manifestó que el ministro Santiváñez debería ser coherente con sus palabras y renunciar al cargo.

“Debe cumplir su palabra. Recordemos que él dijo que si los estados de emergencia no tenían resultados, daría un paso al costado”, remarcó.

En este marco, los congresistas Gladys Echaíz (Honor y Democracia), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Norma Yarrow (Renovación Popular) se han expresado recientemente, sugiriendo la eventual salida del ministro del Interior, ya sea por renuncia o a través de una censura.

“Yo creo que el tema del ministro del Interior ya está más que caído como para presentar una censura. (…) No va a renunciar (el ministro del Interior) porque es el engreído de Dina Boluarte”, dijo la parlamentaria Yarrow.

El sujeto conocido con el alias de 'Pequeño' es sindicado de ordenar el ataque a sede fiscal de Trujillo. (Foto: Trujillo al Día/Facebook)

Más cuestionamientos contra Santiváñez

Las críticas contra Santiváñez no se limitan al Congreso. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, destacó que el ataque en Trujillo, dirigido a la sede del Ministerio Público, representa una prueba contundente del fracaso de las estrategias implementadas.

“Si hemos llegado a estos extremos, significa que no está funcionando la tan anunciada inteligencia policial ni la política de seguridad ciudadana. No existe. Esta es la prueba del fracaso de la declaración de estado de emergencia. No basta con anunciar medidas; hay que ejecutarlas. Las acciones son las que hablan, no solo las palabras”, afirmó.

