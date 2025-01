Desde Trujillo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció una serie de medidas para enfrentar la criminalidad organizada en dicha ciudad.

Esto, tras el atentado ocurrido la madrugada del último lunes en el frontis de la sede del Ministerio Público en Trujillo, en el que se habría usado dinamita proveniente de la minería ilegal.

El titular del Interior dispuso la remoción inmediata de más de 100 efectivos policiales del lugar que tendrían presuntos vínculos con organizaciones criminales, así como informó que enviarán a dicha zona 10 agentes de la Dirección General de Inteligencia del sector (Digimin), a quienes posteriormente se sumarán otros 10 agentes, para encargarse de la supervisión de las acciones de inteligencia operativa y estratégica.

Sin embargo, desde el Parlamento le han dado un ultimátum. El congresista de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, adelantó que presentará una moción de censura contra Santiváñez si es que su medidas no dan resultados en un plazo de cinco días.

El legislador, quien estuvo presente en la conferencia de prensa brindada por el Ejecutivo y autoridades de La Libertad, pidió acciones concretas al Gobierno y remarcó que no esperarán meses ni semanas, a fin de que se cumplan las medidas anunciadas.

“Lo anuncié y no renuncio a esa postura de que se tienen que tomar de inmediato las acciones y no vamos a esperar meses ni semanas. Vamos a esperar y se lo he dicho, cinco días para que se den los resultados, si no, por supuesto y se lo digo acá estando a mi lado el ministro, desde Renovación Popular vamos a presentar la moción de censura (en su contra)”, aseveró.

Critica ausencia de la fiscal de la Nación

Además de Santiváñez y Bazán, en la conferencia de prensa participaron el premier Gustavo Adrianzén, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el gobernador de La Libertad, César Acuña, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, entre otras autoridades políticas y policiales.

En ese sentido, el legislador criticó la ausencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la mesa de trabajo, pese a que estuvo en la ciudad de Trujillo y criticó la inacción del Gobierno frente a esta problemática.

Según dijo, desde el Ministerio Público no tienen la mínima intención de participar ni hacer un mea culpa por el desborde de la criminalidad.

“Esperaba que hoy (ayer) la fiscal de la Nación haga un mea culpa y diga también somos responsables, porque yo veo que, a diario, la Policía captura delincuentes, pero que un mal fiscal, que en muchos de los casos están coludidos con la delincuencia, los termina liberando”, cuestionó.

Sobre la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, indicó que conversó con Adrianzén, quien le señaló que la observación presentada por el Ejecutivo recae en un tema de formas de la autógrafa. Dijo esperar que este tema sea resuelto en los próximos días.

