De acuerdo con el Ministerio Público, el ministro Santiváñez puso a disposición su iPhone 15 Pro pero este se encontraba totalmente inoperativo para las pesquisas, ya que “no tenía número de serie, ni chip físico ni cargador”.

¿Obstrucción a la justicia?

El abogado penalista Andy Carrión explica que ya hay un primer antecedente de una presunta obstrucción a la justicia porque Santiváñez no brindó el celular en su integridad y solo dio “un equipo reseteado sin información”.

En su defensa, el ministro del Onterior dijo que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema “han dicho claramente que estos pedidos son ilegales”. ¿Cuánta razón tiene?

“Las decisiones del TC y la Corte Suprema señalan que si a uno le solicitan información no puedes contribuir a tu autoincriminación. Eso en primer lugar, pero recordemos el caso de la fiscal Elizabeth Peralta (caso Andrés Hurtado). La allanaron y dijo que su celular no era suyo sino de su hija y que se le cayó al agua y no funcionaba. Con eso, la Fiscalía sustentó la obstrucción a la justicia y pedido de prisión preventiva que ahora purga. En el caso del ministro (Santivañez) si bien no está en obligación de dar información o su equipo para autoinculparse no puede inducir al error u obstruir a la consecución de las pruebas”, comentó Carrión a Gestión.

De esa manera, el letrado adelanta que el ministro al entregar un celular inservible para lo que se requiere “ha impedido que la Fiscalía consiga pruebas”, motivo suficiente para sustentar que está obstruyendo a la justicia.

Santivañez públicamente cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y calificó de “circo” las investigaciones que se ciernen sobre él.

“Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, mejor que me visite y me pregunte, pero bajo ningún concepto a través de un usuario y contraseña de mi iCloud”, mencionó a la prensa. Amagó, incluso, con presentar una queja contra Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En tanto, el abogado penalista Luis Lama Puccio recuerda que el ministro del Interior puede ser denunciado por el Ministerio Público y se le abriría una nueva indagación pero, por su cargo actual, goza de inmunidad.

El ministro Juan José Santivañez es uno de los más respaldados por la presidenta Dina Boluarte. "Tenemos un excelente ministro del Interior", comentó la mandataria. Foto: difusión

“Él sabe perfectamente de las prerrogativas que dispone y por eso abusa de la labor funcional. Es consciente además porque es abogado y ministro del Interior. Debería dar el ejemplo y colaborar con los requerimientos como lo haría un ciudadano común y corriente”, añadió para este diario. Lamas Puccio considera que el ministro Santivañez goza del respaldo de la presidenta Dina Boluarte y mientras siga en ejercicio del cargo “sabe que no pasará nada”.

¿Qué pasaría con Santivañez vencido el plazo para entregar contraseña de iCloud?

El abogado penalista Andy Carrión puntualiza que el Ministerio Público puede solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país para Juan José Santivañez así como el allanamiento con fines de incautación. “Es perfectamente posible. Si rompieron la puerta de la presidenta (Boluarte) es posible que también pase con el ministro Santivañez ante la renuencia para la entrega de pruebas a la Fiscalía”, soslayó.

En buen cristiano, ambos letrados consideran que Santivañez está “complicando su situación” al negarse a dar su celular y los accesos requeridos mas “se sabe protegido” porque, así deje de ser ministro del Interior ipso facto no hay forma que se le aplique detención preliminar al estar derogada la ley.

