La investigación fiscal abierta a raíz de la revelación en Punto Final, sobre el presunto plagio en el libro “‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” de coautoría de la presidenta Dina Boluarte culminó.

Si bien la Fiscalía determinó que el delito no puede ser juzgado debido a que prescribió en el tiempo, lLatina Noticias informó que el Ministerio Público sí corroboró el plagio en la obra de Dina Boluarte durante sus diligencias y, además, dispuso el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, y la anulación de su registro legal.

“Las autoridades han abierto investigación, y como siempre voy a someterme a ellas. Conforme a la ley, estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes”, señaló Boluarte en conferencia de prensa frente a los cuestionamientos de entonces. Al mismo tiempo, sus abogados en sede fiscal solicitaron que no se investigue el caso y que la carpeta sea archivada invocando el paso del tiempo. Lo cual finalmente ocurrió.

Sin embargo, el fiscal Miguel Puicón Yaipén, a cargo de la investigación penal, realizó entrevistas a los supuestos coautores del libro y un examen técnico en colaboración con la Universidad Mayor de San Marcos sobre el presunto robo intelectual.

Testificaron los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera, y María Chávez, entre otros. Reconociendo que bajo la coordinación del entonces director de la Oficina de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, Efrain Anaya Cárdenas, se barajó la posibilidad de hacer una publicación en conjunto. No obstante, para ellos esa posibilidad nunca se concretó y tampoco conocieron el borrador del texto.

Por su parte, Efraín Anaya sí inscribió el libro bajo su autoría, la de los demás abogados y de Dina Boluarte. Justamente, Boluarte -a diferencia de los otros coautores- incluyó en su CV la autoría del libro, y además se negó a responder las preguntas de la Fiscalía.

Según Latina, la Fiscalía, a través de las pericias, verificó que en el libro de la mandataria “se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde que se cometió el ilícito hasta el inicio de la investigación fiscal es de 19 años, siendo que las normas permiten investigar esta clase de hechos de manera extraordinaria hasta luego de transcurrido 12 años.

Por lo que “si bien es cierto que se ha advertido que habría reproducción ilícita o copia en la obra, empero el transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”, concluyó la Fiscalía.

De la misma forma, dentro de sus disposiciones, el Ministerio Público le indica a la Biblioteca de la Nación del Perú (BNP) que deberá proceder con el “retiro de la obra y la anulación del registro de los tres ejemplares ante dicha entidad, atendiendo que se trataría de una obra ilícita”. Aunque el proceso penal no pudo continuar, la ilicitud y falta ética sí han sido acreditados, recayendo sobre ellos sanción administrativa, anotó el reportaje.

“A lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético, quienes me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña siempre”, fue lo último que en su momento declaró la mandataria como respuesta a esta investigación periodística.