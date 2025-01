La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo un llamado para ejecutar la aprobación de la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia. Esto, tras la explosión de un artefacto frente a la sede de la Fiscalía en Trujillo.

“Estamos a la espera y esto debe ser un llamado de atención para que de manera inmediata se restablezcan las normas legales que permitan potenciar el sistema de administración de justicia específicamente en el ámbito penal para que ningún hecho quede impune”, expresó ante la prensa.

Tello indicó que viajará a Trujillo para obtener más información sobre el incidente y subrayó que este ataque representa un claro atentado que perjudica tanto a las personas como a las instituciones del Estado.

“Significa no solo un atentado contra las personas, sino también contra las instituciones tutelares del Estado que no podemos permitir, la afectación de las personas, no saber si pueden regresar con vida a sus domicilios, tener ese temor a su vida y perder sus bienes”, recalcó.

Detonan explosivos en la sede del Ministerio Público de Trujillo

Como se recuerda, en horas de la madrugada de este lunes 20 de enero, unos delincuentes dejaron artefactos explosivos en la puerta del Ministerio Público de Trujillo, que se ubica cerca a la plaza central.

Tras el atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo, el Gobierno de Dina Boluarte informó que, dentro del estado de emergencia en vigor en la zona, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargarán del control de la ciudad.

“Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú tomará el control de la ciudad, en el marco del estado de emergencia”, comunicó Presidencia a través de “X”.

Asimismo, condenó los “ataques terroristas de bandas criminales” y aseguró a la población que no descansarán ni flaquearán ante esos atentados.

