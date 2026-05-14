La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República dio luz verde al dictamen que dispone la incorporación del personal CAS indeterminado de los organismos reguladores al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Se trata de la Superintedencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La iniciativa, que reune los proyectos de ley 11947/2025-CR, 12981/2025-CR y 13071/2025-CR y otros, señala que busca resolver la desigualdad y discriminación normativa de los trabajadores, la cual persiste debido a la existencia de diferentes regímenes laborales, a pesar de que realizan las mismas funciones.

Así como fortalecer la capacidad institucional, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos. Además, de promover condiciones laborales equitativas para garantizar la estabilidad laboral de los mismos.

La población objetiva que se busca atender con la propuesta es de aproximadamente 900 trabajadores CAS indeterminados.

El costo de la medida asciende a S/ 35 millones de soles que equivale el diferencial de los beneficios laborales que recibirían al pasar al nuevo régimen.

¿Cómo se financiaría el cambio de régimen?

En esa línea, el texto refiere que los organismos reguladores cuentan con saldos no ejecutados y recursos directamente recaudados que podrían ser direccionados a efectos de incorporar progresivamente durante los próximos cinco años a sus trabajadores al régimen del Decreto Legislativo 728.

Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto promedio no ejecutado de las entidades es: Osiptel, S/ 11 millones; Osinergmin, S/ 50 millones; Sunass, S/ 4 millones: y Ositrán, S/ 8 millones.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes (bancada APP) indicó que el traslado de régimen será por concurso de méritos.

Dictamen a favor de SUNARP, Migraciones Y ANA

El grupo de trabajo también aprobó, por unanimidad, el dictamen que modifica las leyes 32489, 32520 y 32538 a fin de viabilizar el proceso de incorporación de los servidores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Migraciones, y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La finalidad de la iniciativa es resolver una problemática de inejecutabilidad de las leyes antes mencionadas (32489, 32520 y 32538) debido a que están bloqueadas por la vigencia de la Ley 32513, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026.

En ese sentido, explica Soto Reyes, que lo que se busca la propuesta es otorgarles el título habilitante a los trabajadores de estas entidades para su incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El dictamne es recaído en los proyectos de ley 13698/2025-CR, 13699/2025-CR y otros.

OTROS DICTÁMENES APROBADOS

Con 22 votos a favor, se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 13256/2025-CR y 13883/20225-CR que propone autorizar la escala remunerativa de los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Mientras que, con 28 votos a favor, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13220/2025-CR que propone restablecer la equidad remunerativa en la Contraloría General de la República.

También con 23 votos a favor y 1 abstención se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 12446/2024-CR, 11463/2024-CR, 12155/2025-CR y otros que propone modificar la Ley 32424, Ley que establece la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, a fin de ampliar su ámbito de aplicación a las entidades del gobierno nacional y dictar medidas para su implementación progresiva.

Comisión también favirece a CAS del JNE

Finalmente, con 20 votos a favor se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 13502/2025-CR, 13862/2025-CR y otros que propone incorporar progresivamente a los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 1057, a plazo indeterminado en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.