El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este jueves que sostuvo conversaciones con autoridades de Estados Unidos sobre Cuba, en medio de las tensiones generadas por la política de Washington hacia la isla y los antecedentes de la operación militar estadounidense ejecutada en Venezuela a fines del año pasado.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo” , señaló Putin durante un encuentro con representantes de medios internacionales celebrado en el Palacio de Constantino, en las afueras de San Petersburgo.

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Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación de Moscú por la presión que ejerce Washington sobre La Habana. En los últimos meses, el Kremlin ha reiterado su apoyo al Gobierno cubano y ha mantenido conversaciones con las autoridades de la isla para evaluar mecanismos de asistencia frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Moscú reiteró su respaldo a La Habana y envió un cargamento de petróleo ante las dificultades energéticas que enfrenta la isla. Foto: EFE.

Un día antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano Raúl Castro por su 95.º cumpleaños y aprovechó la ocasión para reafirmar la solidaridad de Moscú con Cuba.

“En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, indicó Lavrov en un mensaje oficial.

El jefe de la diplomacia rusa destacó además la trayectoria de Castro, a quien describió como un ejemplo de servicio a su país y a los ideales de la Revolución Cubana. Según sostuvo, millones de personas en todo el mundo lo consideran un símbolo de patriotismo, firmeza y perseverancia.

Como muestra de ese respaldo, Rusia envió en marzo un cargamento de aproximadamente 100,000 toneladas de petróleo a Cuba, en momentos en que la isla enfrenta dificultades energéticas derivadas de las restricciones impulsadas por Estados Unidos.

Con información de EFE.