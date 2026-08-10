El reciente terremoto de 7.4 que sacudió el noroeste de Colombia este lunes —y que ha dejado decenas de viviendas colapsadas en diversas regiones y más de 100 muertos— genera preocupación sobre lo preparado que está el Perú para afrontar un evento de esta naturaleza, y cuál sería su impacto.

Más de 180 distritos a nivel nacional a merced de un terremoto

De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), son 182 distritos dispersos en 14 regiones los que se encuentran en riesgo muy alto ante un sismo de gran magnitud.

Lima es la zona con mayor cantidad de comunas vulnerables (56) : más de 2.9 millones de viviendas y 9.8 millones de personas están en peligro. Se prevé también el colapso de 208 puentes, 3,931 centros educativos y 1,696 establecimientos de salud.

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Piura es la segunda, con 25 distritos en rojo; le siguen Ica (19), Lambayeque (17), La Libertad (13), Arequipa (12) y Ayacucho (9).

También están en esta lista Tacna (8), Tumbes y Áncash (7 cada una), Huancavelica (4), Moquegua (3), Cajamarca y Amazonas (1, respectivamente).

Según el Cenepred, unas 14 millones 817,331 personas corren un riesgo muy alto ante un sismo de gran escala, así como 4 millones 605,593 viviendas.

182 distritos del Perú están en riesgo muy alto de cara a un sismo de gran magnitud, según el CENEPRED. Foto: Escenarios de riesgo por sismos y peligros asociados en el marco del Plan Multisectorial 2026 - 2028

El riesgo latente en Lima

El Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) estima que los distritos limeños con mayor concentración de zonas con niveles altos de daño y potencial colapso son:

Villa El Salvador

San Juan de Miraflores

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Comas

Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Ventanilla

Ate

Chorrillos

Además, los distritos con mayor presencia de suelos desfavorables o zonas de alta amplificación sísmica son Carabayllo, SJL, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chorrillos, Lurín, Ate, Villa María del Triunfo y Santa Rosa.

En algunas zonas de Lima hay suelos blandos de arcilla, limo y arena, que amplifican el movimiento sísmico, advierten desde el CISMID de la UNI. Foto: CISMID

César Jiménez, sismólogo de la UNMSM, advirtió sobre el silencio sísmico en la costa central del Perú, la cual, a pesar del terremoto de Pisco del 2007, aún tiene energía contenida en la placa de Nasca.

En diálogo con RPP, reconoció que la región central no experimenta un terremoto desde 1746 —y no se considera al de 1970 en Yungay debido a que fue en la zona central—.

Tal como informó Gestión, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, recordó que “Perú tiene todas las amenazas del planeta” a excepción de huracanes y tornados, y dentro de estos eventos, la ocurrencia de un terremoto es la que más debería promover labores de prevención. “Nos espera un (terremoto) de 8.8 en Lima, que va a ser catastrófico” , dijo.

En esa línea, Catherine Palacios, subdirectora de Preparación de Defensa Civil (Indeci), recalcó que alrededor del 80% de viviendas han sido construidas informalmente, y según CAPECO, más de la mitad son altamente vulnerables ante un sismo de gran intensidad.

Palacios invitó a los ciudadanos a participar en el segundo simulacro nacional multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m.

IGP: “El desastre es problema de la sociedad”

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), señaló que el reciente terremoto en Colombia se generó en el Cinturón de Fuego —espacio en el que Perú también se encuentra—, por lo que reiteró que el gran problema es la autoconstrucción y la mala planificación a la hora de levantar una vivienda, muchas veces en suelo no adecuado.

“En el Cinturón de Fuego, la tierra libera el 80% de energía cada año. Minuto a minuto ocurre un movimiento sísmico. No sabemos dónde será el siguiente”, comentó a Canal N.

Tavera recordó que el reciente sismo en Chocó habría tenido una sacudida de 400 centímetros por segundo al cuadrado, hasta tres veces más que el de Pisco en 2007 (7.9), cuya ratio fue de hasta 100 cm/s2.

“El sismo es problema de la naturaleza. El desastre de la sociedad. Se ha construido en suelo no compatible e infraestructura no adecuada”, concretó, no sin antes enfatizar que “en algún momento tendrá que ocurrir” en nuestro país.

El jefe del IGP sostuvo que “si no vemos la calidad de estas construcciones, pues siempre vamos a tener daños con las mismas características de los que estamos viendo en estos países vecinos”.

No obstante, resaltó que, si bien ocurrió un sismo en Venezuela y ahora en Colombia, científicamente no se puede afirmar que el siguiente país será Perú.

Las amenazas de El Niño

La Contraloría informó que más de 1,000 intervenciones en ríos y quebradas para reducir los riesgos frente a El Niño no poseen recursos para su ejecución.

En las regiones Loreto, Amazonas, Apurímac, San Martín, Pasco y Huánuco no hay avances para contener los embates del fenómeno El Niño.

Dentro de los principales riesgos alertados, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó que, de 1.546 fichas técnicas referenciales (FTR), el 58% (893 FTR) no tienen acciones para evaluar, planificar o coordinar la atención de los puntos críticos en ríos y quebradas en peligro de inundación, huaicos y erosión fluvial.

Cerca de ocho millones de personas están expuestas a inundaciones ante el fenómeno de El Niño. Foto: Andina

Los recursos para afrontar desastres naturales, ¿cuánto se ha gastado?

De acuerdo con Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los tres niveles de gobierno disponen en total de S/ 1,003 millones 83,298 para proyectos de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. A la fecha, se ha ejecutado el 32.6% de este presupuesto.

Además, el Estado posee más de US$ 2,500 millones como fondo de contingencia para impactos de la naturaleza y hasta S/ 300 millones como parte de los créditos suplementarios aprobados hace unas semanas.

Según el Presupuesto Actualizado del MEF, hay más de S/ 5.3 millones para obras de emergencia; S/ 1.1 millones para estudios de preinversión y S/ 1.7 millones para el mejoramiento de defensas ribereñas. El avance en estas obras es de apenas 2.6% como máximo, a excepción de estudios de preinversión (42.7%).