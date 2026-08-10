Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades.

El fuerte sismo tuvo una magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). No se emitió alerta de tsunami.

El Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revelaron que el terremoto duró aproximadamente 4 minutos.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que se instalará un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.

En tanto, el exmandatario Gustavo Petro pidió a funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “decir qué pasa en Hidroituango” porque “ese es el riesgo principal”. Esta infraestructura es el proyecto de energía hidroeléctrica más grande de Colombia. ​

La gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”; mientras que Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, anunció la suspensión de las clases en todos los centros educativos de la provincia.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Medios locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Quito y Panamá. En este último país, según EFE, se han evacuado edificios y hospitales tras el fuerte movimiento telúrico.

El 24 de junio, un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 causó más de 6,000 muertos y destrucción en la vecina Venezuela.

Con información de AFP