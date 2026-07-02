Edificios calcinados tras los dos terremotos que azotaron Caracas el 30 de junio.
Edificios calcinados tras los dos terremotos que azotaron Caracas el 30 de junio.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Después de años tratando a los empresarios como adversarios —sometiéndolos a estrictas regulaciones y amenazas de expropiación—, el gobierno socialista de Venezuela recurre ahora al sector privado tras los devastadores terremotos gemelos que hasta el momento han dejado cerca de 2,000 muertos y 15,000 damnificados.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.