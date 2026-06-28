Un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió desde las instalaciones del Grupo 8, en el Callao, hacia Venezuela con 14 toneladas de ayuda humanitaria para atender las necesidades urgentes de la población afectada por los recientes terremotos en ese país.

El cargamento, gestionado por el Poder Ejecutivo a través de Defensa Civil, está compuesto por productos esenciales. Asimismo, el vuelo directo hasta Caracas tomará alrededor de 6 horas, con aterrizaje previsto en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Por otro lado, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general EP (r) Luis Vásquez, informó que se trasladan bienes alimentarios y no alimentarios de primera necesidad, priorizando el abastecimiento de centros de acopio temporales en las zonas de emergencia de Venezuela.

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Entre los bienes alimentarios se encuentran productos de larga duración como arroz, azúcar, fideos, aceite y conservas de atún, mientras que los no alimentarios abarcan carpas, camas y mesas plegables, ollas de aluminio y kits de aseo.

La ayuda enviada por el Gobierno peruano constituyó un apoyo directo a las labores de primera respuesta de las brigadas de auxilio en el extranjero. Además, las 14 toneladas de ayuda se ajustaron a estándares internacionales de asistencia para emergencias sísmicas complejas.

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Este lote de ayuda se realizó como ratificación del compromiso del gobierno con los principios del derecho internacional en materia de ayuda humanitaria de emergencia.

Finalmente, el jefe de Indeci indicó que hubo coordinaciones previas entre la Cancillería peruana y las autoridades venezolanas en Lima y Caracas para permitir agilizar permisos de sobrevuelo y asegurar la recepción oficial del cargamento en el aeropuerto de Maiquetía.