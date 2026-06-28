Perú envió un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Mindef
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Redacción Gestión
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urgentes de la población afectada por los recientes terremotos en ese país.

El cargamento, gestionado por el Poder Ejecutivo a través de Defensa Civil, está compuesto por productos esenciales.

Por otro lado, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general EP (r) Luis Vásquez, informó que se trasladan bienes alimentarios y no alimentarios de primera necesidad, priorizando el abastecimiento de centros de acopio temporales en las zonas de emergencia de Venezuela.

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Entre los bienes alimentarios se encuentran productos de larga duración como arroz, azúcar, fideos, aceite y conservas de atún, mientras que los no alimentarios abarcan carpas, camas y mesas plegables, ollas de aluminio y kits de aseo.

Además, las 14 toneladas de ayuda se ajustaron a estándares internacionales de asistencia para emergencias sísmicas complejas.

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Este lote de ayuda se realizó como ratificación del compromiso del gobierno con los principios del derecho internacional en materia de ayuda humanitaria de emergencia.

para permitir agilizar permisos de sobrevuelo y asegurar la recepción oficial del cargamento en el aeropuerto de Maiquetía.

Perú envió un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Mindef
Perú envió un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Mindef

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