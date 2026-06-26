Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Boris Vergara
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Agencia AFP
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El último balance de víctimas mortales de los dos el miércoles asciende a 920, y se ha confirmado la presencia de ciudadanos extranjeros entre los fallecidos.

Según el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, hay más de 50,000 personas desaparecidas.

Esto es lo que sabemos este viernes sobre la identidad de las víctimas extranjeras:

LEA TAMBIÉN: Los saqueos y la desesperación marcan la emergencia en Venezuela tras los terremotos

28 portugueses fallecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 28 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses muertos y 85 desaparecidos por el doble terremoto, revisando al alza un balance anterior.

Cinco españoles muertos y 119 sin localizar

Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español en su último balance.

El 1 de enero de 2026, 147,000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.

Edificios colapsados en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos en Venezuela.
Edificios colapsados en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los terremotos en Venezuela.

Dos brasileños

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con , informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.

Un italo-venezolano

Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.

Roma estima en unos 170,000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué es el “doblete sísmico” que causó cientos de muertos en Venezuela?

Dos chinos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos”.

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