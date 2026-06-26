Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
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Agencia Bloomberg
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La renombrada dirigente opositora cubana Rosa María Payá detalló sus planes para dirigir el desmoronado gobierno de la isla en caso de que el presidente Donald Trump derrote al régimen comunista.

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