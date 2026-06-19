Cuba aprobó este jueves un extenso paquete de reformas orientadas a fortalecer la economía de mercado y enfrentar una prolongada crisis interna, en un contexto de alta presión política y económica por parte de Estados Unidos.

El conjunto de 176 medidas representa el cambio más profundo del modelo económico cubano desde la instauración del sistema comunista hace casi siete décadas, según un repaso de la AFP.

A continuación, las principales modificaciones anunciadas:

Sector privado

El gobierno cubano amplía de forma significativa el espacio para la iniciativa privada. Las micro, pequeñas y medianas empresas, autorizadas desde 2021, ya desempeñan un rol relevante en actividades como el comercio minorista y el transporte.

Con las nuevas disposiciones, se permitirá la creación de empresas privadas de mayor escala, sin límite de tamaño, y los ciudadanos podrán constituir más de una compañía. Asimismo, se abre la posibilidad de que inversionistas extranjeros participen directamente en negocios privados, sin la obligación de asociarse únicamente con el Estado.

Las autoridades también prevén una simplificación de trámites para la apertura de empresas. En paralelo, las empresas estatales serán transformadas en sociedades mercantiles y se eliminará el esquema salarial centralizado, que será reemplazado por acuerdos internos en cada entidad.

Energía

El suministro de combustible, un problema estructural en la isla incluso antes del endurecimiento de las restricciones estadounidenses, se convierte en un eje central de la reforma.

El plan contempla la participación de capital privado y extranjero en la compra y comercialización de combustibles, incluido el mercado minorista. Además, se establecerán incentivos fiscales para proyectos de energías renovables, en particular la expansión de la energía solar, cuyo uso ha crecido en los últimos años en medio de la crisis energética.

Propiedad

Aunque desde 2011 los cubanos pueden poseer viviendas, gran parte del parque inmobiliario continúa bajo control estatal.

Las reformas habilitan la compra de inmuebles estatales por parte de residentes dentro y fuera del país, caso por caso, además de la adquisición de propiedades en zonas con potencial turístico, lo que abre nuevas oportunidades en el mercado inmobiliario.

Banca

El sistema financiero también será flexibilizado. Se promoverá la participación privada en el sector bancario y, por primera vez, personas y empresas privadas podrán abrir cuentas en moneda extranjera.

Asimismo, las remesas —una fuente clave de ingresos para muchas familias— dejarán de canalizarse exclusivamente a través del Estado. También se autoriza la operación privada de casas de cambio.

Tierras

El régimen de propiedad de la tierra se mantiene bajo control estatal, pero se amplía su uso mediante esquemas de usufructo indefinido.

Las tierras agrícolas podrán ser explotadas por privados en actividades forestales, agroturismo y producción de tabaco, en un intento por dinamizar el sector rural sin modificar la propiedad estatal del suelo.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves el paquete de reformas económicas orientadas a liberalizar y descentralizar la economía de la isla. Foto: EFE.

Aprobación legislativa, urgencia política y objetivos de las reformas

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves el paquete de reformas económicas orientadas a liberalizar y descentralizar la economía de la isla, en un contexto de profunda crisis interna y creciente presión externa. El primer ministro, Manuel Marrero, informó que se conformará un grupo de trabajo encargado de evaluar y gestionar el impacto de estos cambios en el ordenamiento jurídico del país.

Durante la presentación ante el Parlamento, Marrero señaló que se trata de “medidas de impacto estratégico” que no son rígidas y que no implican una renuncia al modelo socialista, sino —según afirmó— una condición para su preservación en el tiempo.

El paquete incluye la incorporación de nuevos actores en sectores como el turismo bajo “nuevas modalidades”, así como el impulso a la inversión extranjera directa, con especial énfasis en los cubanos residentes en el exterior. También contempla una mayor apertura al sector privado y la ampliación de su participación en distintas actividades económicas.

Asimismo, las reformas incorporan mecanismos como procedimientos de quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, además de la transformación de compañías estatales en sociedades mercantiles con acciones o participaciones. El Estado, según lo expuesto, definirá su nivel de participación accionaria en cada sector, manteniendo posiciones mayoritarias en áreas consideradas estratégicas.

El plan también apunta a una mayor descentralización de la economía, otorgando más autonomía a empresas estatales y gobiernos municipales, junto con cambios para dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el mercado inmobiliario. En paralelo, se prevé una mayor participación del capital privado en el sistema financiero, incluida la eventual creación de banca privada bajo regulación del Banco Central.

La aprobación del paquete se realizó con carácter de urgencia, tras su presentación previa por el presidente Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que lo respaldó en un pleno extraordinario. El mandatario reconoció que muchas de estas medidas no son nuevas, pero admitió que su implementación anterior fue un “error”, subrayando que el país “necesita resultados concretos” ante la crisis.

Con información de AFP y EFE.