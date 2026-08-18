Concytec anunció la apertura de inscripciones para el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Santiago Antúnez de Mayolo Gomero” 2026.

En este espacio se busca fomentar el talento nacional y colocar en vitrina los proyectos y soluciones tecnológicas nacidas del ingenio peruano.

De esa manera, se busca premiar a los investigadores con proyectos que impacten directamente en la economía, el medio ambiente o la salud pública. Las postulaciones se podrán realizar hasta el 23 de septiembre.

Son tres categorías a premiar: Investigación en Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica.

También se entregará un galardón a los ganadores de tres subcategorías: General, Jóvenes (hasta los 40 años) y Mujeres.

Además, se reconocerá una distinción excepcional a un investigador de amplia trayectoria.

Bases del Premio Nacional de Ciencia 2026

Los candidatos deberán tener el grado de bachiller, maestro o doctor, sumado al respaldo de un proponente institucional.

Dichas cartas de presentación pueden ser firmadas por rectores y decanos de universidades licenciadas por Sunedu, directores de institutos públicos de investigación, decanos de colegios profesionales, congresistas de la República o representantes legales de gremios y asociaciones empresariales.

La Comisión de Evaluación estará encabezada por el titular del Concytec y compuesta por miembros de Sunedu, Indecopi, el Consejo Nacional de Competitividad y los ministerios vinculados al sector de la postulación.

No se permitirán postulaciones con antecedentes de mala conducta científica o uso irresponsable de la inteligencia artificial.

Puede obtener más información en el siguiente enlace.