Durante la última sesión de la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) expuso que su prioridad es alcanzar un mayor protagonismo en el PBI del Perú.

“Solo tenemos el 0.19% del PBI para investigación, es muy poco en comparación con Corea del Sur, Estados Unidos, Bélgica, Finlandia y Singapur”, precisó Hans Vásquez, director ejecutivo del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (Prociencia).

El plan trazado

Vásquez sostuvo que la idea es que en cada gobierno regional exista una instancia de ciencia, tecnología e innovación. En esa línea, enumeró las regiones que ya cuentan con este cuerpo de trabajo: Arequipa, Tacna, Áncash, La Libertad y Piura. En ellos, trabajan de la mano el gobierno regional y las universidades.

Dado el panorama, subrayó cuál era la meta, en cuanto al financiamiento, hacia el 2030: “Llegar al 0.30% del PBI. ¿Qué significa? S/ 1,036 millones", acotó.

Para alcanzar la cifra, el vocero indicó que era oportuno despertar algunas fuentes de financiamiento un poco “dormidas”, como el canon. Asimismo, señaló como urgente “destrabar” un acuerdo con el MEF: “Se paga una investigación, pero no se paga a los investigadores. No tienen incentivos”.

Los esfuerzos de un trabajo coordinado también apuntan hacia el sector privado. Vásquez expresó que el Concytec se encuentra en conversaciones constantes con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX y la Cámara de Comercio de lima( CCL) “para que cada vez haya más investigación”.

¿Qué se espera para la innovación y la ciencia en el 2026? (Foto: Pexels)

Repuntar en el ranking

Vásquez también indicó que uno de los objetivos del Concytec hacia el 2030 es mejorar en el índice Global de Innovación, cuyo resultado del 2025 ubicó al país en el puesto 80.

“Queremos alcanzar el puesto 60 y salir del puesto 80. El mayor problema para superar el índice global de innovación es la interacción que existe en el Perú entre la empresa, el gobierno regional y la academia”, dijo el vocero.

Por ello, el organismo se encuentra reforzando la oficina de transferencia tecnológica de las universidades y los laboratorios (con certificación para pruebas de calidad); asimismo, le pone peso a la preparación de los gestores tecnológicos y a la formación de 300 doctores de la excelencia.

El talento humano es clave porque actualmente el Perú solo cuenta con 443 investigadores por millón de habitantes.

Los parques científicos tecnológicos también conforman la agenda. Hasta ahora hay dos: en la Universidad Agraria y en Universidad San Agustín de Arequipa.