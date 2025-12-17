¿Cómo se intenta promover la investigación científica en el Perú? (Foto: Pexels)
Tras dos cuartos intermedios y un debate técnico, la Comisión Permanente del Congreso dio luz verde a los cambios en la Ley 30309, ley de beneficios tributarios en favor de la .

La propuesta fue aprobada en primera votación con 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Queda a la espera de una segunda votación. ¿Qué se propone puntualemente?

La modificación clave

El punto medular del texto sustitutorio aprobado es la extensión de la vigencia de los . Si bien el plazo ya se había ampliado para que los proyectos puedan iniciarse hasta el 31 de diciembre de 2028, la novedad es que ahora se permitiría que la deducción adicional se aplique hasta el 31 de diciembre de 2030 para aquellos proyectos que se encuentren en fase de ejecución al cierre del periodo anterior.

Cabe recordar que en el marco de esta Ley, desde 2016 hasta noviembre de 2025, fueron aprobados 221 proyectos, 73 de los cuales se ejecutan en regiones. Lideran La Libertad, Arequipa e Ica, según información pública.

El total de los proyectos representa más de S/ 344 millones en inversión del sector privado en I+D+i.

La sanción

Asimismo, en la sesión se precisó que, si un proyecto no se culmina o no cumple con sus objetivos, el contribuyente está obligado a rectificar sus declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta.

Durante el diálogo se extendió también la premisa de que tenga un perfil más técnico y que su designación sea por un periodo similar al de otras autoridades para, de esa manera, asegurar la continuidad de las políticas de investigación.

