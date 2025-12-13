En el panorama actual de exportación nacional, además, son protagonistas las actividades extractivas. Entonces, ¿cómo despojar a nuestro país del papel de mero consumidor y empujarlo hacia un rol de productor?

Brecha tecnológica y voluntad política

Antes de enlistar los argumentos vinculados con el mercado interno, Oscar Montezuma, fundador y CEO de Niubox, colocó sobre la mesa la huella que deja el desinterés de las autoridades.

“En todas las discusiones electorales, no es posible que un candidato a la presidencia no incorpore un capítulo sobre tecnología. Si no se habla con solvencia sobre estos temas, vamos a seguir solo con las industrias extractivas y vamos a seguir dependiendo del arándano, del espárrago, del cobre y de todo lo que extraigamos de la tierra hasta que se acabe. No hay una voluntad política”, sostuvo.

“En Chile, por ejemplo, los candidatos han expuesto su plan sobre cómo transformar digitalmente al país. Es algo que no se ha visto en Perú; en los planes de gobierno es un tema totalmente rezagado”, agregó.

Asimismo, el también abogado identificó que hace falta “un rector que se encargue de empujar las políticas públicas”. A su parecer, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que aparecería en este escenario, tiene un impacto limitado.

“Concytec está muy enfocado en ciencia y tecnología nada más, su ámbito de acción es bien limitado. Tendría que haber un ente que tenga suficiente autonomía técnica, institucional y presupuestaria para tomar decisiones sin depender necesariamente del Ejecutivo”.

Y ejemplificó la figura que otros países sí poseen: “En Uruguay se llama Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), mientras que Colombia optó por un modelo distinto, el modelo de Ministerio de Tecnologías de la Información (MINTIC)”.

En el caso de Perú, Montezuma sugirió una juste en el cuerpo que ya existe: “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería claramente dividirse: una cosa es transporte y otra cosa es la comunicación. Trabaja bajo la mirada de los setenta, cuando alguien se comunicaba en la medida en que se trasladaba, pero la tecnología busca lo siguiente: no llegues a un lugar y de todos modos entérate de lo que ocurre”.

¿Por qué a Perú le cuesta enviar tecnología al exterior? (Foto: Pexels)

Talento en cuerda floja

Uno de los factores que incluye en este panorama es la falta de capital humano. La formación en ingeniería y programación es insuficiente para producir tecnología a gran escala, subrayó Carlos Valdez, director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPC. ¿La explicación? La controversia que se construye alrededor del talento TIC.

“Decir que hay escasez de talento TIC en el Perú es relativo. En el Perú hay mucho talento. Los jóvenes se preparan para ser futuros ingenieros peruanos, pero no basta, luego se requieren oportunidades, y las oportunidades dependen de que el país pueda ofrecer condiciones”, aseguró.

Pero ahí no finaliza el reto: la generación de personal capacitado es solo un tramo de la cadena, el otro es retenerlo y convencerlo de trabajar en favor del país.

“Muchos jóvenes que salen a estudiar afuera encuentran mejores condiciones y, entonces, no se animan a retornar. Las condiciones económicas y también las condiciones de vida: la seguridad y los servicios de salud, por ejemplo”.

Al respecto, el especialista recordó el reporte del Índice Global de Innovación 2025: “Dentro de los pilares de los insumos de innovación contemplados, están las instituciones y sabemos que en el Perú hay un tema de inestabilidad. Eso hace un gran daño a todo este ecosistema que finalmente debería dar como resultado productos de innovación”.

Y coincidió con Montezuma en cuanto a la necesidad de diferenciar la comunicación digital con la comunicación física:

“Otro pilar de insumos de innovación es la infraestructura. Se refiere al acceso a los servicios, por ejemplo, de Internet de diferentes formas, fijo, móvil, y en el país todavía tenemos una brecha por cerrar. Nuestro país tiene una geografía muy desafiante y el acceso a los servicios no es el mejor”.

La generación de personal capacitado es solo un tramo de la cadena, el otro es retenerlo y convencerlo de trabajar en favor del país. (Foto: Pexels)

¿“Unicornios” en extinción?

Los unicornios en el mundo tecnológico son startups privadas cuyo valor supera, en su mayoría, los US$ 1,000 millones. Montezuma analizó el término y comentó la participación de este elemento en el mapa regional. ¿El Perú figura?

“Son esas empresas que han logrado, en un tiempo muy corto, una valorización de mercado superalta. Un ejemplo clarísimo de un unicornio en Latinoamérica es Mercado Libre, otro es Rappi. Perú no tiene ninguno. Es decir, hay un problema en el desarrollo de políticas públicas que fomenten el tema. Y las políticas públicas van desde la universidad. ¿Qué carreras estamos promoviendo para desarrollar profesionales? ¿O es que seguimos muy anclados en una malla educativa pensada para el siglo XIX y estamos en el siglo XXI?“, cuestionó.

A su turno, Valdez precisó que Perú importa tecnología porque difícilmente podría replicarla aquí. “En Perú, la formación en maestrías y doctorados se enfoca más en el lado aplicativo, pero no tanto en investigación básica fundamental, porque no tenemos industria que la requiera”.

Y recogió, de paso, el impacto económico: “Como nosotros no exportamos tecnología, no vamos a beneficiarnos, llámese desde el punto de vista de pago de impuestos, por vender tecnología avanzada en otros lugares o acá mismo. Sin embargo, hay una tendencia también a innovar a través de startups, que son emprendimientos que pueden comenzar con ideas, pero a las que hay que apoyar para darles la visión adecuada del mercado en los que pueden colocar sus productos ”.

El dato:

China lidera las importaciones tecnológicas a Perú, con un 95% de computadoras y un 36% general de equipos electrónicos; entre ellos, smartphones y laptops.

Estados Unidos contribuye con cerca del 19% de productos tecnológicos, incluyendo componentes y dispositivos avanzados.