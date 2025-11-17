En entrevista con este medio, Eduardo Luna, fundador y CEO de Monnet Payments, detalló que la compañía ha mantenido un ritmo de crecimiento de entre 40% y 60% durante 2025. (Foto: iStock)
En entrevista con este medio, Eduardo Luna, fundador y CEO de Monnet Payments, detalló que la compañía ha mantenido un ritmo de crecimiento de entre 40% y 60% durante 2025. (Foto: iStock)
Monnet Payments, empresa tecnológica especializada en soluciones de pago, se ha consolidado como una de las fintech peruanas de mayor crecimiento en los últimos años. Fundada hace poco más de cinco años, ha logrado expandirse a nueve mercados de América Latina bajo un modelo bootstrapped, es decir, sin recurrir a capital externo. En exclusiva con este medio, la compañía anunció la adquisición de la chilena ETPay SpA, dedicada a servicios de recaudo e iniciación de pagos con operaciones en Chile y México, y adelantó sus próximos pasos en materia de expansión regional y desarrollo de nuevas soluciones.

