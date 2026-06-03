La empresa israelí de tecnología médica Nanox Imaging anunció su ingreso al mercado peruano mediante un acuerdo de distribución exclusiva con Top Med SAC, que permitirá el despliegue de sus sistemas de diagnóstico por imágenes en el país.

Según informó la compañía, el acuerdo contempla una primera etapa con la instalación prevista de seis sistemas Nanox.ARC, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Posteriormente, ambas firmas evaluarán una expansión comercial más amplia.

En el marco de la alianza, Top Med asumirá la gestión de los permisos requeridos, así como las labores de comercialización, instalación, mantenimiento, capacitación y soporte técnico de los equipos en Perú.

La compañía señaló que el acuerdo marca su entrada formal al mercado peruano, donde el acceso a servicios de diagnóstico por imágenes aún presenta diferencias entre regiones.

“Perú representa un mercado importante para ampliar el acceso a imágenes avanzadas, y Top Med aporta la capacidad operativa necesaria para respaldar una implementación a escala”, afirmó Erez Meltzer, director ejecutivo y presidente interino de Nanox.

Por su parte, Luis Ramos, director ejecutivo de Top Med, sostuvo que existe una importante demanda insatisfecha de servicios de diagnóstico en el país.

“Estamos comprometidos con mejorar el acceso a las imágenes diagnósticas en Perú, donde el acceso es variable y existe una importante necesidad insatisfecha. Consideramos que el Nanox.ARC es una herramienta fundamental para lograrlo”, indicó.

Nanox busca ampliar el acceso a servicios de diagnóstico por imágenes en Perú, donde la cobertura de estos aún presenta brechas entre regiones. El inicio de operaciones dependerá de la obtención de los permisos correspondientes. (Foto: Pixabay)

Tecnología para diagnóstico por imágenes

Nanox destacó que el Nanox.ARC es un sistema de imágenes médicas en 3D que cuenta con autorizaciones regulatorias en Europa y Estados Unidos. La empresa sostiene que la tecnología busca ampliar el acceso a exámenes de diagnóstico mediante una alternativa de menor costo y con menor exposición a radiación frente a otros equipos utilizados habitualmente para este tipo de estudios.

La compañía también precisó que Top Med es una empresa de reciente creación que comparte accionistas con TopRad LLC, proveedor estadounidense de servicios de teleradiología con el que Nanox mantiene una relación comercial.

Nanox cotiza en el mercado Nasdaq bajo el símbolo NNOX y desarrolla una plataforma que combina equipos de diagnóstico por imágenes, herramientas de inteligencia artificial, servicios de teleradiología y soluciones tecnológicas para el sector salud. La empresa busca expandir el acceso a servicios de detección y diagnóstico médico en distintos mercados internacionales.