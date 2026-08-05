Corte Suprema: ¿contrato por incremento de actividad es exclusivo de empresas privadas? | Foto: Andina.
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Gerardo Rosales Diaz
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Los llamados “contratos sujetos a modalidad” permiten a los empleadores contratar personal de manera temporal bajo algunos escenarios previstos en ley del Perú. Uno de esos es el incremento de actividad, figura que suele ser utilizada por empresas privadas para atender aumentos extraordinarios de su carga de trabajo.

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