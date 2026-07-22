El pago de horas extras corresponde a los trabajadores en planilla que laboren más allá de la jornada máxima de trabajo. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Una controversia laboral recurrente es la calificación de los “trabajadores de confianza”. Algunas empresas realizan esta calificación con el objetivo de excluir a estos trabajadores de la obligatoriedad del registro de asistencia, y con ello evitar la posibilidad del pago de horas extras, indicaron analistas.

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