Los actos de hostilidad no se pueden presumir, se deben de probar, subrayó analista.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La posibilidad de reducir justificadamente la jornada laboral de un trabajador -y con ello sus ingresos- fue analizada por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Sunafil.

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