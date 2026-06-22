La 'ley silla' también señala una lista de sectores priorizados para su aplicación. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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A fines de abril el Congreso de la República aprobó la “ley que garantiza el derecho al descanso sentado y alternancia de la postura en los centros de trabajo”, también conocida como ‘ley silla’. La norma obliga a los empleadores a proporcionar una silla a los trabajadores que realizan una labor de pie por tres o más horas. Ello en resguardo de su salud, dignidad y productividad, indica la norma.

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