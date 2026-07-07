La operación de la Universidad Continental en Estados Unidos supera los 1,000 estudiantes y ha ampliado su oferta con programas ejecutivos y de educación continua de corta duración. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Con seis sedes en Perú y presencia en Estados Unidos y México, la Universidad Continental busca mantener su crecimiento tanto en el mercado local como en el internacional. En el país, la corporación educativa tiene en la mira el desarrollo de un nuevo campus y en paralelo, revisa sus planes fuera de Perú, con especial atención a México, pese a ello a empezado a operar en un nuevo país europeo. En ese contexto, ¿cuáles son los próximos pasos de esta institución con fuerte presencia en la zona centro del país?

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