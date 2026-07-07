Carolina Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Continental, señaló a Gestión que la internacionalización forma parte de una visión trazada hace varios años por la corporación educativa. En ese camino, Estados Unidos fue el primer mercado en el que concretaron una operación propia. “Luego de varios años de trabajo obtuvimos la licencia en el 2022 e iniciamos operaciones en el 2023”, recordó.

Actualmente, la operación en Estados Unidos supera los 1,000 estudiantes . Además de su oferta de pregrado y maestrías, la universidad ha ampliado su portafolio con programas ejecutivos y de educación continua de corta duración. Asimismo, precisó que durante el último año se incorporó el programa de Computer Science y que la estrategia reciente se ha enfocado en fortalecer la oferta de cursos ejecutivos.

En México, en cambio, donde la Universidad Continental inició operaciones en 2024 mediante un centro de experiencia ubicado en Guanajuato, la institución atraviesa una etapa de revisión estratégica. Barrios aseveró que la operación cuenta con autorizaciones para diversos programas de pregrado y maestría; sin embargo, la propuesta está siendo replanteada para responder mejor a las características de ese mercado .

“Estamos reformulando el producto para hacerlo más robusto y poder competir de manera más adecuada en ese mercado”, sostuvo. La ejecutiva añadió que la revisión no solo contempla ajustes en el portafolio académico, sino también en el modelo operativo. “Tenemos que construir un modelo que nos permita competir en precios como lo hacen las instituciones locales o diferenciarnos de manera más relevante”, comentó.

El mercado mexicano, anotó, presenta un alto nivel de competencia debido a la gran cantidad de universidades y modalidades educativas disponibles.

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En España, la universidad impulsa una escuela de negocios en Madrid y prevé ampliar su portafolio académico, mientras que en México trabaja en una reformulación de su propuesta para fortalecer su posición en ese mercado. Foto: Universidad Continental

España: el nuevo mercado de la Universidad Continental

Otro de los focos de crecimiento internacional de la corporación educativa es España. A fines de 2025, la Universidad Continental puso en marcha una escuela de negocios en Madrid orientada tanto al mercado latinoamericano como al español, combinando formación virtual con experiencias presenciales.

Actualmente, la unidad cuenta con seis programas en campaña y un portafolio cercano a diez programas. Para este año, la meta es ampliar la oferta. “Queremos incorporar al menos cinco programas más a lo largo del año”, adelantó Barrios.

La ejecutiva indicó que la institución también trabaja en el fortalecimiento de estándares académicos y procesos de acreditación tanto en España como en Estados Unidos. En el caso español, además, mantiene alianzas con organizaciones como la Fundación Universidad Empresa, enfocada en conectar el ámbito académico con el sector empresarial. “Buscamos que los programas respondan a las necesidades del mercado laboral y se desarrollen junto con socios estratégicos relevantes para España y Europa”, señaló.

Por ahora, la apuesta en ese país europeo se concentra en la escuela de negocios y los másteres profesionales. La posibilidad de incorporar programas de pregrado y posgrado tradicionales se encuentra en evaluación y requerirá un proceso más largo .

¿Cuarto país a la vista? Al respecto, Barrios descartó planes inmediatos en esa dirección. La prioridad, afirmó, será consolidar las operaciones ya existentes. “Tenemos tres proyectos bastante retadores. Nuestro foco está en fortalecer y consolidar esos tres mercados”, afirmó. No obstante, destacó que la modalidad virtual permite que las operaciones instaladas en Estados Unidos, España y México atiendan también a estudiantes de distintos países de América Latina, ampliando así el alcance regional de la universidad.

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Carolina Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Continental, señaló que la institución busca consolidar sus operaciones en Estados Unidos, España y México, además de continuar su expansión en el mercado peruano. Foto: GEC

En Perú: Continental, ¿apunta a nuevo campus?

Además de fortalecer sus operaciones internacionales, la Universidad Continental mantiene su apuesta por el crecimiento en el mercado local. La corporación educativa, que recientemente incorporó las sedes de Ayacucho e Ica, ya trabaja en la expansión de su red de campus con la incorporación de una nueva región. Actualmente, cuenta con sedes en Huancayo, Arequipa, Los Olivos (Lima), Cusco, Ica y Ayacucho.

Em ese sentido, la directora ejecutiva adelantó que la institución tiene en evaluación una nueva expansión en el interior del país, aunque evitó revelar la ubicación debido a que el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial . “Hay una región más que queremos sumar al pipeline. Recién vamos a empezar el proceso, por eso no podemos comentarlo”, indicó.

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La estrategia de crecimiento de la corporación se sustenta en dos pilares: ampliar la oferta académica y expandir su presencia geográfica. “Siempre estamos en constante crecimiento tanto de portafolio como de nuevos mercados. Esas son nuestras dos rutas de crecimiento”, expresó.

Si el proyecto avanza según lo previsto, la Universidad Continental podría inaugurar su sétimo campus en 2027. La nueva sede estaría ubicada en una región de la sierra, en la zona sur, y demandaría una inversión similar a la realizada en otros proyectos recientes . “ Un campus cuesta entre US$ 10 millones y US$ 12 millones en promedio, dependiendo de la región ”, esbozó Barrios.

La decisión de expandirse fuera de Lima responde a la estrategia histórica de la institución de acercar la educación superior a zonas donde la oferta aún es limitada.

Para la selección de una nueva ubicación se considera factores, acotó la vocera, como la demanda existente por educación superior, el crecimiento económico de la región y la disponibilidad de espacios que permitan desarrollar infraestructura con capacidad de expansión futura. “Buscamos regiones donde ya identificamos demanda por nuestra propuesta educativa, ya sea a través de nuestros campus actuales o de la modalidad virtual, y donde podamos crecer en el largo plazo”, informó.

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La Universidad Continental cuenta actualmente con siete sedes en Perú y evalúa desarrollar un nuevo campus en una región de la sierra, con una inversión estimada de entre US$ 10 millones y US$ 12 millones. Foto: GEC

¿Cuál es la meta de estudiantes en Perú?

Para este año, la corporación educativa espera alcanzar alrededor de 150,000 estudiantes en todas sus unidades de negocio. “Tenemos una regla interna de duplicar nuestro tamaño cada cuatro años y este año esperamos cerrar con aproximadamente 150,000 estudiantes en toda la corporación”, señaló.

En paralelo a la expansión física, la Universidad Continental continúa ampliando su oferta académica en pregrado, posgrado y educación ejecutiva.

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Barrios subrayó que la actualización constante de contenidos y la incorporación de nuevas especialidades responden a los cambios del mercado laboral y a la aparición de nuevas tecnologías. “Buscamos que nuestros programas sean pertinentes para las necesidades actuales de las empresas y de los profesionales”, afirmó.

La escuela de posgrado de la universidad cuenta actualmente con 126 programas y suma nuevas propuestas cada año. En el caso de la educación ejecutiva, el crecimiento es aún más dinámico. “Podemos incorporar decenas de programas porque responde a tendencias que cambian rápidamente y a nuevas necesidades del mercado”, indicó.

Respecto al futuro campus, la ejecutiva precisó que la oferta inicial no estará concentrada en una sola área académica, sino que partirá con un portafolio diverso y con posibilidades de ampliación progresiva.