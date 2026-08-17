Incendio en Villa El Salvador. (Foto: Difusión)
Incendio en Villa El Salvador. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Un incendio de gran magnitud ocurrió durante la madrugada de este lunes 17 de agosto en un almacén de reciclaje ubicado en el sector del Parque Industrial de Villa El Salvador. El siniestro, catalogado como código 2, generó una emergencia debido a la presencia de material inflamable y las constantes explosiones que se escuchaban dentro del establecimiento.

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Según las primeras informaciones, el incendio habría provocado importantes daños materiales en el negocio, mientras las brigadas continúan trabajando para mitigar el incendio.

Incendio en VES. (Foto: Difusión)
Incendio en VES. (Foto: Difusión)

Bomberos solicitaron el envío de camiones cisterna

Los bomberos solicitaron con urgencia el envío de camiones cisterna para reforzar las labores, ya que uno de los principales problemas en la zona es la falta de agua. Pese a que se han reportado aniegos en calles cercanas, el abastecimiento del recurso hídrico es nulo.

Los bomberos continúan trabajando con apoyo del personal de la Municipalidad de Villa El Salvador, que llegó para brindar soporte logístico. Una vez controlada la emergencia, se realizarían las investigaciones correspondientes para determinar las causas que ocasionaron el incendio.

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